Prügelei auf Polterabend in Essen: Vier Männer im Gewahrsam

Essen. Ein Streit auf einer Familienfeier an der Theobaldstraße in Katernberg eskalierte. Ein Polizeibeamter wurde bei dem Einsatz leicht verletzt.

Ein Polterabend in Essen-Katernberg ist komplett aus dem Ruder gelaufen: Nach einem Polizeieinsatz landeten vier Randalierer im Gewahrsam, ein Beamter erlitt leichte Verletzungen.

Wie die Polizei am Montag berichtete, ging gegen 1 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Notruf wegen einer größeren Schlägerei an der Theobaldstraße ein. Als die Beamten eintrafen, waren etwa 20 Menschen vor Ort. Sie befanden sich in einem Wohnhaus und auf der Straße vor dem Haus - teilweise waren sie stark alkoholisiert und sehr aggressiv. Es stellte sich heraus, dass auf der Familienfeier offenbar ein Streit ausgebrochen war, der in einer Rauferei mündete.

Einer der aggressiven Männer holte zum Faustschlag aus

Um den Sachverhalt aufzuklären, sprachen die Beamten einen 34-jährigen Mann an, der von mehreren Beteiligten als Hauptaggressor benannt worden war. Sie forderten ihn auf, sich zu auszuweisen. Doch der beleidigte die Beamten und versuchte wiederholt, sich zu entfernen. Als Polizisten den Mann am Arm festhielten, um eine Flucht zu verhindern, holte er zu einem Faustschlag aus. Der Angreifer wurde gefesselt und landete im Gewahrsam.

Dennoch drohte die Situation erneut zu eskalieren. Die Polizisten räumten die Straße. Als sie das Haus betreten wollten, weil immer wieder lautes Geschrei zu hören war, wollten ihnen drei Männer (22/30/58) den Zutritt verwehren. Die Beamten wurden „sehr ausdauern“ beschimpft und bedroht, so die Polizei.

Da zu befürchten war, dass sie weitere Straftaten begehen, wurden auch sie nach der Entnahme einer Blutprobe ins Gewahrsam gebracht. Dort blieben alle vier Männer bis zum Morgen. Der verletzte Beamte blieb dienstfähig.

