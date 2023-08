Protest in Essen: Polizei holt Klimakleber von der Straße

Essen. Elf Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ wollten sich am Hauptbahnhof festkleben. Nur einem ist es gelungen. Die Polizei war schneller.

Die Polizei hat am Dienstagabend eine Blockade der „Letzten Generation“ am Essener Hauptbahnhof unterbunden und Klimakleber von der Straße geholt. Die Protestaktion von elf Aktivisten war nach etwa 30 Minuten beendet.

Wie Polizeisprecher Pascal Pettinato am Mittwoch erklärte, war es einem der Störer gelungen, sich am Europaplatz auf dem Asphalt festzukleben. Bei weiteren fünf konnten das die Einsatzkräfte verhindern. So auch wenig später vor der Postbank-Filiale am Willy-Brandt-Platz, wo die Polizisten eine Handvoll Aktivisten ebenfalls rechtzeitig auf den Bürgersteig ziehen konnten.

Während des Einsatzes, der um kurz nach 18 Uhr begann, sei der Verkehr umgeleitet worden. Es habe keine nennenswerten Behinderungen gegeben, so Pettinato. Die Klimaaktivisten wurden mit zur Wache genommen, um ihre Personalien aufzunehmen. Danach wurden sie entlassen.

Ob die Gruppe für den Einsatz der Polizei zur Kasse gebeten wird, wie es die neue Gebührenordnung der Polizei unter gewissen Bedingungen vorsieht, ist noch nicht klar.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen