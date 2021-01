Protest gegen den Lockdown: Friseure lassen das Licht an

Essen. Wollen wieder öffnen: Von Sonntag auf Montag lassen Friseure das Licht in ihren Salons an, obwohl die Betriebe seit Dezember geschlossen sind.

Friseure lassen in der Nacht von Sonntag, 31. Januar, auf Montag, 1. Februar, in ihren Salons das Licht an. Mit dieser Aktion will das Friseurhandwerk auf seine Situation während des Lockdowns aufmerksam machen. „Mich erreichen inzwischen jeden Tag Hilferufe der Mitgliedsunternehmen, die sagen, dass sie ihr Geschäft aufgeben müssen. Und es werden immer mehr“, sagt Markus Bredenbröcker, Obermeister der Friseurinnung Essen. „Die Fördermittel fließen nicht. Wir brauchen jetzt und sofort Dezemberhilfe und Überbrückungsgelder. Einen Lockdown bis März könnten die allermeisten Salons definitiv nicht durchstehen.“

Wie berichtet, haben die rund 350 Friseursalons (davon 200 Innungsmitgliedsbetriebe) in Essen seit Mitte Dezember geschlossen. Weil die Überbrückungshilfen offenbar noch nicht bei den Betrieben ankommen, hatte sich auch Oberbürgermeister Thomas Kufen vermittelnd eingeschaltet. „Genauso wichtig wie schnelle finanzielle Hilfe ist, dass die Unternehmen eine realistische und konkrete Öffnungsperspektive bekommen“, sagt Andreas Ehlert, der Präsident der Handwerkskammer Düsseldorf.

Die Aktion „Licht an“ vom 31. Januar auf den 1. Februar soll dieser Forderung Nachdruck verleihen. Die Aktion wird organisiert vom Zentralverband des deutschen Friseurhandwerks und den Innungen.

