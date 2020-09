Promille-Fahrt nach Party-Nacht endet mit Führerscheinentzug

Erst Party in Düsseldorf, dann Unfall in Essen: eine 22-Jährige ist jetzt ihren Führerschein los.

Essen. Eine 22-Jährige kam aus Düsseldorf von einer Party-Nacht, fuhr auf der Ruhrallee ein Schild um - und erklärte dann, nur wenig getrunken zu haben.

Eine 22-jährige Frau aus Kleve ist am Wochenende in Essen ihren Führerschein losgeworden. Mit drei weiteren Frauen fuhr sie von einer Partynacht in Düsseldorf nach Essen und rauschte an der A52-Abfahrt auf der Ruhrallee gegen ein Straßenschild. Sie überfuhr mehrfach die Mittelinsel, dabei verlor das Auto der Frau seinen Kühlergrill und Teile der Ölwanne.

Beschädigtes Auto hinterließ eine dicke Ölspur

Die Chaosfahrt ging in Richtung Steeler Straße weiter – mittlerweile hatten Polizisten der Autobahnpolizei, die mit einer allgemeinen Verkehrskontrolle beschäftigt waren, die Verfolgung aufgenommen. Das Auto war nicht zu sehen, aber die Polizisten konnten sich einfach an der Ölspur orientieren, die das Auto hinter sich ließ. Erst auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Steeler Straße endete die Fahrt – die Polizei nahm der Fahrerin den Führerschein weg. Sie gab an, nur wenig Alkohol getrunken zu haben. Die Promille-Werte, vor Ort erhoben, ergaben aber etwas ganz anderes, der Wert lag deutlich über eins.