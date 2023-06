Projekt Rüttenscheid: Gelände am Freitag zeitweise überfüllt

Essen-Rüttenscheid. Das Projekt Rüttenscheid startete am Freitag (30.6.). Gegen 20 Uhr meldeten die Veranstalter: „Das Gelände ist voll“. Ein erstes Zwischenfazit.

Traumstart für das Projekt Rüttenscheid am Freitagabend (30.6.): Die Musik-Veranstaltung an der Ecke Rüttenscheider Straße/Martinstraße zog derart viele Besucher an, dass die Veranstalter von „Essen diese“ gegen 20 Uhr meldeten: „Das Gelände ist leider voll, ab jetzt kommen nur noch Leute rein, wenn Leute gehen.“

Projekt Rüttenscheid: „Essen diese“ erfolgreich auf Instagram

„Wir sind 300 Prozent über unseren Erwartungen“, meldete Gastronom und Mit-Organisator Bastian Herzogenrath gegen 21.15 Uhr. Rund 1000 Besucher und Besucherinnen würden auf den Parkplatz an der Martinstraße passen.

Die Leute verhielten sich friedlich, die Zusammenarbeit mit der Polizei funktioniere wunderbar und die Bars entlang der Rüttenscheider Straße seien rappelvoll. Bis dahin sei es zu keinerlei Zwischenfällen gekommen. Die Polizei selbst hat am Abend gegenüber dieser Zeitung trotz Anfrage keine Stellungnahme mehr abgegeben.

Das Gelände an der Martinstraße war am Freitag zeitweise überfüllt, Besucher und Besucherinnen des Projekts Rüttenscheid wichen auf die Straße aus. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Die Macher der Instagram-Seite „Essen diese“ hatten als Organisatoren vorab angekündigt, sich selbst am Abend auf der Bühne zu zeigen und hielten ihr Versprechen. Die drei Essener treten grundsätzlich anonym auf, zeigen sich nur mit Masken. Jeden Musik-Act auf der Bühne kündigte das Trio persönlich an – 68.000 Follower zählen die drei Essener auf Instagram. Viele davon kamen zum Auftakt des Projekts Rüttenscheid vorbei, um mit den Bands auf der Bühne an der Martinstraße zu feiern. „Wir sind glücklich und gestresst, aber alles ist geil“, bilanzierte Herzogenrath am Abend.

Ein weiterer Grund für den Besucheransturm könnte für einige der Blick auf den Wetterbericht für Samstag (1.7.) gewesen sein. Dann geht das Straßenfest ab 11 Uhr weiter – allerdings sollten Besucher dann einen Regenschirm mitbringen. Der Deutsche Wetterdienst meldet 15 bis 18 Grad und 90 Prozent Regenwahrscheinlichkeit. Viele Feierwillige kamen daher schon am Freitag. Für Samstag sind unter anderem Auftritte von Kay Shanghai und Dein Couseng geplant.

