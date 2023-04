Professionelle Spielzeit für Kinder im Essener Norden

Essener Norden. „Oskar“ heißt das Spielzeit-Bike, mit dem Übungsleiter Spielplätze in Essen anfahren. Kindern und Jugendlichen wird dort dieses Programm geboten.

Das Spielplatzprojekt „Open Space“ startet wieder im Essener Norden. Getreu dem Motto „Kinder, kommt raus zum Spielen!“ will der Verein „Integration durch Sport und Bildung“ Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit für ein selbstbestimmtes und freies Bewegen bieten. Spielen und Spaß haben steht im Vordergrund und das direkt in ihrer Nachbarschaft. Bestehende Flächen sollen so besser genutzt werden.

Übungsleiter und Übungsleiterinnen fahren daher mit dem „Spielzeit-Bike“, was liebevoll Oskar genannt wird, zweimal in der Woche zu einem Spielplatz in Altenessen-Süd oder im Nordviertel. Somit sollen Kinder und Jugendliche in diesen Stadtteilen, die wenig Erholungs- und Freiflächen verzeichnen, ihren Bewegungsdrang ausleben.

Bewegungsprogramm für Kinder im Essener Norden schaffen

Mit verschiedenen Sport- und Spielmaterialien wollen die Übungsleiter und Übungsleiterinnen Gruppenspiele anleiten oder die Kinder und Jugendlichen verschiedene Spielmaterialien ausprobieren lassen. Bereits im vergangenen Jahr war das Team an verschiedenen Orten im Stadtgebiet aktiv. Pascal Klär, Stadtteilarbeiter des Jugendamtes in Altenessen hatte damals erklärt: „Bei vielen Kindern zeichnen sich coronabedingte Nachwehen ab.“ Es werde beobachtet, dass beispielsweise motorische Abläufe nicht mehr so flüssig ablaufen, wie zuvor. Die Organisatoren wollen ein vielfältiges Bewegungsangebot schaffen, was die Kinder zuhause oftmals wegen der fehlenden Materialien nicht bekommen. Kinder und Eltern sollen auch Inspirationen oder Empfehlungen für Sportvereine bekommen.

Im vergangenen Jahr hatten die Organisatoren gemerkt, dass das Projekt auch gut von den Eltern angenommen wird: Sie werden bewusst mit einbezogen und zum Mitspielen angeregt, um die Eltern-Kind-Beziehung zu stärken. Neben dem gemeinsamen Spielen können die Eltern ihren Kindern auch von der Bank aus zusehen. „Wir schaffen den Eltern so auch eine Ruhephase“, sagt Pascal Klär.

Dienstags hält das „Spiel-Zeit-Bike“ von 15.30 bis 18 Uhr auf dem Spielplatz an der Peterstraße im Nordviertel und freitags findet von 15.30 bis 18 Uhr im Spindelmannpark in Altenessen-Süd. Das Angebot ist kostenlos. Weitere Infos zu dem Projekt unter: www.open-sports.info/open-space.

