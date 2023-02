Privatweg gesperrt: Stadt Essen verhandelt mit Eigentümer

Essen-Bredeney. Bredeneyer ärgern sich, dass ein Fußweg zum Wald nicht mehr nutzbar ist. Ein Aushang nennt Sicherungspflicht als Grund. Das sagt die Stadt.

Bürger ärgern sich: Seit einigen Wochen ist der private Teil des Fußwegs, der zur Straße Talbogen/Fuchsgang in Essen-Bredeney führt, gesperrt. Er wurde zuvor gern als Abkürzung genutzt, unter anderem von Schülerinnen und Schülern des nahe gelegenen Grashof-Gymnasiums. Die Stadt will nun eine Lösung finden.

Der schmale Fußweg habe als Zugang zum kleinen Waldstück am Beckmannsbusch gedient, berichten Bürger. Der private Teil des Weges gehört zu einem Haus am Fuchsgang. Dort habe offenbar der Eigentümer gewechselt, so ein Anwohner, der seinen Namen nicht in dem Artikel lesen möchte.

Grund für Sperrung des Weges sei die Verkehrssicherungspflicht, steht am jetzt versperrten Durchgang zu lesen. Man könne dieser Pflicht nicht nachkommen und die Stadt wolle den Weg nicht pachten, damit ihn die Öffentlichkeit nutzen könne, heißt es dort weiter.

Sperrung des Fußweges in Essen-Bredeney bedeutet Umwege

Der Anwohner wundert sich, dass wenige Meter entfernt von diesem Aushang der Durchgang mit dem Verkehrszeichen Gehweg versehen ist, „wenn es sich doch um einen Weg handelt, der über ein privates Grundstück führt und somit vom Hauseigentümer gesperrt werden kann“.

„Für mich sieht das nach einem offiziellen Weg aus“, meint der Bredeneyer. Es sei ärgerlich, dass seit einigen Wochen nicht nur Spaziergänger, sondern auch Schülerinnen und Schüler und Kindergartenkinder einen weiten Umweg laufen müssten. „Der Weg war immer frei begehbar, zwar hingen Bäume des Nachbargrundstücks auf den Weg, es gab aber keine Einschränkung“, wundert er sich.

Ein Maschendrahtzaun mit einem Schild „Privatweg“ verhindert derzeit, dass Bürger den Weg passieren können. Foto: HO

Schulkinder des Grashof-Gymnasiums müssten jetzt einen deutlich weiteren Weg durch den Wald zurücklegen, was vor allem bei Dunkelheit morgens nicht angenehm sei. Einer ortsansässigen Kindertagesstätte, deren Kinder sich täglich in dem Wald zum Spielen aufhielten, werde diese Möglichkeit genommen. Pendler, die auf öffentliche Verkehrsmittel wie die U11 angewiesen seien, müssten ebenfalls den weiteren Weg durch den Wald nehmen oder mit dem Pkw fahren.

„Ältere Leute und Mütter mit Kinderwagen haben durch steile Wege und Treppenstufen auf alternativen Wegen kaum noch Chancen, zum Beckmannsbusch zu kommen“, meint der Anwohner, der hofft, dass sich die Situation wieder ändert.

Die Stadt bemüht sich um eine Lösung des Problems

Bei der Stadt ist das Problem bekannt. Burkhard Leise vom Stadtpresseamt weist darauf hin, dass es sich bei einem Teil des Fußweges am Beckmannsbusch um einen öffentlichen Weg handelt, der folgende Teil bis zum Talbogen/Fuchsgang sei Privatweg. Der Eigentümer habe hier von seinem Recht Gebrauch gemacht, den Weg zu sperren. „Da wir wissen, dass der Weg häufig genutzt wird, auch von Schülerinnen und Schülern des Grashof-Gymnasiums, sind wir bereits in Gesprächen mit dem Eigentümer, um eine Lösung zu finden, die allen dient“, so Burkhard Leise.

Ziel sei es, den Weg wieder zu öffnen und dafür einen rechtlichen Rahmen, zum Beispiel in Form eines Pachtvertrags zu schaffen, so Leise. Den zeitlichen Rahmen könne man derzeit noch nicht abschätzen.

