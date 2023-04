Primark Essen vorerst nicht von Schließungsplänen betroffen

Essen. Das beschlossene Aus für die Gelsenkirchener Filiale könnte dem Essener Store Zeit für eine bessere Entwicklung verschaffen. Was bekannt ist.

Die Schließung der Primark-Filiale in Gelsenkirchen könnte der Essener Filiale auf der Kettwiger Straße Zeit für eine bessere Entwicklung verschaffen. Das lässt sich aus einer Mitteilung der Primark-Geschäftsführung schließen, in der das Aus in der Nachbarstadt unter anderem damit begründet wird, „dass wir in einigen Regionen Deutschlands überrepräsentiert sind“. Zur Lage in Essen und den Zukunftsperspektiven wollte Primark auf Anfrage allerdings nicht detailliert Stellung beziehen.

Mit Änderungen ist womöglich auch in Essen zu rechnen

„Primark Deutschland ist in einer herausfordernden Situation“, heißt es jedoch in der Mitteilung. „Durch die Expansion der letzten Jahre ist die durchschnittliche Größe der Stores in unserem deutschen Portfolio erheblich über dem anderer Primark-Märkte.“ Auch auf die Essener Filiale könnten angesichts solcher Aussagen Änderungen zukommen.

Man plane in den Stores, die nicht schließen, „die Verkaufsfläche zu optimieren, um den Bedürfnissen unserer Kunden besser gerecht zu werden“, heißt es. Was das genau bedeutet, bleibt unklar. Immerhin plane man „derzeit keine betriebsbedingten Kündigungen“ in Filialen, die nicht von Standortschließung betroffen sind.

