Premiere mit „Rausch“: Essener Publikum feiert Kino-Rückkehr

Kein Filmstar auf dem roten Teppich und doch jede Menge Applaus. Am ersten Kinoabend nach fast acht Monaten Zwangspause feiert das Essener Publikum am Donnerstagabend einfach mal das Kino selber. Und Thomas Vinterbergs neuen Film namens „Rausch“.

Szenenapplaus gibt es aber schon für den ersten Kinospot, den der Essener Produzent Julius Wieler noch im vergangenen Jahr in der Lichtburg als Liebeserklärung an das Kino gedreht hat. Wie sehr viele Zuschauer diesen „Zauberort“ vermisst haben, hört man vielfach an diesem warmen Sommerabend, der doch fast 200 Filmfans in die Lichtburg lockt. „Schön, dass es wieder losgeht!“, heißt es unisono. Für Lennart Welz ist es auch gar nicht so wichtig, welcher Film an diesem Abend läuft. Hauptsache endlich wieder Kino. Sogar auf Popcorn wird an diesem Abend nicht verzichtet, „obwohl ich das sonst eigentlich nie kaufe. Aber heute muss das sein!“

An jedem Abend wird ein neuer Film gezeigt

Vor dem Verkaufstresen gibt es endlich wieder mal Schlangen und ein extra langes Vorprogramm mit vielen Trailern. Weil doch so viele neue Filme ins Kino kommen. Lichtburg und Filmstudio, die schon vor dem bundesweiten Kinostart am 1. Juli seit Donnerstag als eine der ersten Kinos geöffnet haben, zeigen in der nächsten Woche jeden Tag eine Preview. „Wir haben uns schon einige Termine vorgemerkt,“ sagt Martin Müller nach dem Abspann von „Rausch“. Ein bisschen ist es wie Heimgekommen, allerdings auf frischbezogenen Lichtburg-Stühlen. Und so ist der Abend nach langer Kinopause auch noch eine echte Sitzpremiere.

