Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Premiere für die „Interzonen“

„Du musst fröhlich sein!“, die Produktion des Stadtensembles „Interzonen“ hat am Samstag, 18. Januar, 19 Uhr, in der Casa des Schauspiel Essen Premiere. Weitere Termine: 21./ 26. Januar, 19 Uhr. Tickets (6,60 Euro) unter 8122-200 oder online www.theater-essen.de



Der Workshop „Love and Light“ läuft an drei Tagen in der Box des Schauspiel Essen. Mehr Infos unter theaterpaedagogik@schauspiel-essen.de