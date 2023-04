Prachtvolle Sikh-Prozession zieht durch Essens Innenstadt

Essen. Hunderte Sikhs sind in einer Prozession von ihrem Tempel in die City gezogen. Die Gemeinde will den Essenern einen Einblick in ihre Kultur geben.

Die Essener Sikh-Gemeinde ist am Sonntag (30. April) mit ihrer traditionellen Nagar-Kirtan-Prozession von ihrem Tempel an der Bersonstraße im Nordviertel in die Innenstadt gezogen. Auf dem Kennedyplatz mündete der farbenfrohe Umzug mit Hunderten Beteiligten in ein Fest, zu dem die Gemeinde alle Essenerinnen und Essener eingeladen hatte, um ihnen einen Einblick in die Kultur und Traditionen der Sikhs zu geben.

Die Prozession hatte ursprünglich bereits im Jahr 2016 stattfinden sollen. Damals musste die Gemeinde den Plan wegen Sicherheitsbedenken aufgeben: Im April des Jahres hatte es einen Sprengstoff-Anschlag auf den Essener Sikh-Tempel gegeben, bei dem der 62 Jahre alte Priester der Gemeinde, schwer verletzt wurde. Die Prozession wurde damals ans Stadion verlegt, nun konnte sich die Gemeinde endlich den Wunsch erfüllen, das Fest in die City zu tragen.

Die Essener Sikh-Gemeinde wünschte sich, mit der Nagar-Kirtan-Prozession und dem anschließenden Fest auf dem Kennedyplatz allen Essenern und Essenerinnen einen Einblick in ihre Kultur und Traditionen zu ermöglichen. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Die Prozession begann um 12 Uhr am Sikh-Tempel Gurdwara Nanaksar Sat Sang Darbar an der Bersonstraße und führte mit dem heiligen Buch Guru Granth Sahib Ji zum Kennedyplatz, wo es die Gläubigen bewundern konnten.

Gemeinschaftsmahl auf dem Essener Kennedyplatz

Bei Sonnenschein nahmen die festlich gekleideten Sikhs an langen Tischen das Gemeinschaftsmahl „Langar“ ein. Außerdem wurden an Teilnehmer wie an Besucher kostenlos Chai-Tee und indische Snacks verteilt. So gab es „Pakore“ (mit Kichererbsenmehlteig ummanteltes und frittiertes Gemüse) und „Jalebi“ (frittierte Weizenmehlkringel). Neben indischer Musik waren auch schottische Dudelsackklänge zu hören: Die Musiker waren auf Einladung der Sikhs aus Düsseldorf zu dem Fest gekommen.

Viele Familien nahmen an der Nagar-Kirtan-Prozession der Essener Sikh-Gemeinde teil. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

