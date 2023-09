Postwagen-Bulli in Essen-Dellwig abgebrannt – Brandstiftung?

Beim Eintreffen der Löschkräfte stand ein Bulli in Essen-Dellwig bereits in Vollbrand.

Essen. Ein Postwagen-Kleintransporter ist am Sonntagabend komplett ausgebrannt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und möglichen Diebstahls.

Ein Postwagen-Kleintransporter in Essen-Dellwig ist an der Vondernstraße am späten Sonntagabend vollständig ausgebrannt. Mehrere Anrufer hatten den Brand n der Nähe der ehemaligen Lagerhalle von Linde Azetylenwerk gegen 21 Uhr der Feuerwehr gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der herrenlose Bulli bereits in Vollbrand, berichtet die Feuerwehr auf Nachfrage. Mit einem Schaumrohr bekämpften sie das Feuer.

Es wird wegen möglicher Brandstiftung ermittelt, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Das Fahrzeug stand schräg auf dem Weg. Der Wagen sei abgeschleppt und sichergestellt worden. Ob er zuvor gestohlen worden war, sei noch unklar. (red.)

