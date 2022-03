Postbank in Essen-Bredeney schließt Ende März für immer

Die Postbank an der Bredeneyer Straße 152 in Essen schließt am 25. März für immer.

Bredeney. Die Filiale des Geldinstituts an der Bredeneyer Straße öffnet am 25. März zum letzten Mal. Wie es für die Kunden in Essen-Bredeney weitergeht.

Die Postbank schließt zu Freitag, 25. März, ihre Filiale in Essen-Bredeney. Die Filiale an der Bredeneyer Straße 152 öffnet dann letztmalig von 9 bis 12.30 Uhr. Für die Kundinnen und Kunden bricht damit ein weiterer Baustein der Nahversorgung weg.

Der Trend geht zum Online-Banking. Daraus zieht auch die Postbank ihre Konsequenzen. Post- und Paketdienstleistungen können die Kundinnen und Kunden aber wie gewohnt in vollem Umfang nutzen, verspricht die Postbank. Dafür stehe ab 6. April am gleichen Standort die Partner-Filiale der Deutschen Post an der Bredeneyer Straße 152 zu den im Einzelhandel üblichen Öffnungszeiten zur Verfügung. Die Postbank informiere per Aushang, Handzettel und persönlichem Anschreiben über die Schließung, die nächstgelegene Postbank-Filiale, Beratungsmöglichkeiten und nahe gelegene Geldautomaten, an denen Kundinnen und Kunden der Postbank kostenlos Bargeld abheben könnten.

Postbank hatte die Schließung in Essen schon im Sommer 2021 angekündigt

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Filiale in Bredeney würden nicht entlassen. Die durch die Schließung der Filiale entfallenden Stellen würden sozialverträglich im Rahmen bestehender betrieblicher Vereinbarungen abgebaut, hatte ein Sprecher der Postbank bei Bekanntwerden der Schließungspläne im Juli 2021 erklärt.

Nach der Schließung der Filiale in Bredeney befinden sich die nächstgelegenen Filialen der Postbank sich am Willy-Brandt-Platz 4 in der Stadtmitte und an der Berliner Straße 91 in Frohnhausen. Dort könne man nicht nur alle gewohnten Postdienstleistungen in Anspruch nehmen, sondern auch Bargeldein- und -auszahlungen sowie Überweisungen vornehmen. Darüber hinaus können sich die Kunden dort zu Themen wie Baufinanzierung, Altersvorsorge, Privatkrediten und Wertpapieren beraten lassen, heißt es seitens der Postbank.

Finanzberatungen werden auf Wunsch auch zu Hause durchgeführt

Auf Wunsch biete die Postbank-Finanzberatung die Beratung dazu auch zu Hause an. Weitere Möglichkeiten zur kostenlosen Bargeldversorgung gibt es in der Bredeneyer Straße 156-158 (Deutsche Bank) oder an der Müller-Breslau-Straße 42 (Shell). Ergänzend dazu bieten viele Supermärkte inzwischen das sogenannte Cashback-Verfahren an, bei dem man sich beim bargeldlosen Bezahlen kostenfrei Geld auszahlen lassen kann. Diesen Service finden Kunden in Bredeney unter anderem in der Filiale von Rewe in der Bredeneyer Straße 4a oder in der Filiale von Netto in der Heinrich-Held-Straße 33. Infos auch unter www.postbank.de/geldautomaten und www.postbank.de/filialen .

