Sie halten die Beileidskarte und den Umschlag in Händen: Agnes Filzen (li.) schrieb an ihre Nachbarin Anni Gruner und dann dauerte es zwei Jahre, bis der Brief ankam.

Essen-Freisenbruch. Zwei Jahre Verspätung: Die hatte eine Beileidskarte, die innerhalb Essen-Freisenbruchs hätte zugestellt werden sollen. Was die Post dazu sagt.

Hätte Agnes Filzen den Brief selbst in den Briefkasten ihrer Bekannten eingeworfen, er wäre immerhin rechtzeitig angekommen. Denn kaum zehn Minuten Fußweg trennen die Wohnungen der beiden in Freisenbruch, die Beileidskarte aber brauchte genau zwei Jahre, bis sie zugestellt wurde.

Der Mann von Anni Gruner starb am 11. November 2019. Es war für die heute 83-Jährige eine schwere Zeit mit tiefem Schmerz und gleichzeitig großer Anteilnahme. „Willi war ein ganz lieber Mensch, den viele mochten“, erzählt sie von dem gebürtigen Freisenbrucher.

Viele kannten den Verstorbenen aus Essen-Freisenbruch

Viele kannten ihn nicht nur, weil es eine enge Gemeinschaft in ihrem Stadtteil gebe, sondern weil er auch der Vorsitzende der Awo Oststadt gewesen sei. Diese veranstaltete damals schon im Bürgerhaus Oststadt immer donnerstags den beliebten Treff „Club 60“. Ihr Mann war dabei, in seiner Art: stets offen und hilfsbereit.

Ein Brief mit der Beileidskarte ist unversehrt bei der Empfängerin in Essen angekommen – zwei Jahre nach dem Tod ihres Mannes. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

So erhielt Anni Gruner zahlreiche Beileidsbekundungen, dass eine möglicherweise fehlte, fiel ihr nicht auf. Als Agnes Filzen wiederum keine Antwort erhielt, wurde sie keinesfalls skeptisch. Bei allem schmerzlichen Verlust und der Trauer könne das schließlich untergehen. Vielleicht habe es auch eine Anzeige in der Zeitung gegeben und sie habe diese schlichtweg übersehen, dachte sie. Trafen sich die beiden in ihrer Gemeinde, war dies folglich kein Thema.

Empfängerin dachte erst an eine Einladung oder Post vom Enkel

Bis zum 3. November diesen Jahres. An diesem Tag lag der neutrale Umschlag im Briefkasten von Anni Gruner, die erst an eine Einladung oder Post von ihrem Enkel dachte. Als sie die Beileidskarte schließlich las, kamen jedoch plötzlich und völlig unerwartet Erinnerungen an den Tag zurück, an dem ihr Mann starb. „Ich war fix und fertig.“

Zurück in der Wohnung, griff sie gleich zum Hörer: „Warum hast Du mir jetzt geschrieben“, fragte sie ihre Bekannte fassungslos wie überrascht. Agnes Filzen war es ebenso: „Ich hatte doch die Karte vor zwei Jahren in den Postkasten eingeworfen“, sagt sie, da die Frauen beisammen sitzen, Umschlag und Karte in Händen halten und überlegen, was nur geschehen sein könnte.

Laut Post kann der Brief nicht im Essener Briefzentrum gelegen haben

„Der Brief muss im Briefkasten festgeklemmt haben“, lautet eine ihrer Vermutungen. Er könnte dem Postboten im Auto heruntergefallen sein und versteckt in einer Ecke gelegen haben. Oder im Briefzentrum unter einen Schrank gerutscht sein. Sich hinter einem Schreibtisch befunden haben, bis jemand ihn entdeckt hat. Beinahe genau zwei Jahre später.

„Dieser Brief hat damals unser Briefzentrum in Vogelheim niemals erreicht“, entgegnet jedoch Post-Pressesprecherin Britta Töllner überzeugt. Wäre er zu dem Zeitpunkt angekommen, hätte er sogleich einen Poststempel erhalten, lautet ihre Erklärung. Er würde also das Datum aus dem Jahr 2019 tragen und wäre anschließend zum Zustellpunkt gelangt.

An dem Briefkasten in Essen-Freisenbruch gibt es laut Post keine Aufbruchsspuren

Die Briefermittlungsstelle der Post Jeden Tag landen in Marburg laut Pressesprecherin Britta Töllner bei der Briefermittlungsstelle der Post rund 16.000 Briefe, die nicht zugestellt werden können, weil sie niemandem zuzuordnen sind. Das ist der Fall, wenn Absender und Adressat nicht zu ermitteln seien. Dabei handele es sich häufig um Glückwunsch- oder Beileidskarten. „Wir bearbeiten in unseren bundesweit 82 Briefzentren jeden Werktag rund 49 Millionen Briefsendungen“, erklärt sie. Vom TÜV zertifizierte Messungen zeigten dabei regelmäßig, dass zum Beispiel 89 Prozent aller Inlandsbriefe ihre Empfänger in ganz Deutschland nach einem Tag erreichten. Mehr als 98 Prozent kämen nach spätestens zwei Tagen an.

Im Zentrum gebe es keine Schränke oder Schreibtische, unter denen er hätte zwei Jahre schlummern können. Die Maschinen würden täglich kontrolliert, so dass er auch dort nicht haften geblieben sein könne. Die Postkasten-Theorie schließt sie ebenfalls mit Nachdruck aus. „Die Briefkästen in den Stadtteilen werden gescannt, man hätte ihn sehen müssen.“

Sie habe zudem mit der unternehmenseigenen Security Kontakt aufgenommen: „Es gibt keine Aufbruchsspuren an dem Kasten“, lautet die Antwort. Und das Ergebnis: „Da der Brief am 2. November 2021 gestempelt und aktuell zugestellt wurde, liegt hier keine lange Laufzeit durch uns vor.“ Vielmehr liege der Verdacht nahe, dass diese Sendung sich sehr lange Zeit außerhalb der postalischen Netze befunden habe.

Absenderin und Empfängerin machen niemandem bei der Post Vorwürfe

Möglicherweise werden also Agnes Filzen und Anni Gruner nie erfahren, wo sich der Brief zwei Jahre lang befunden hat. „Es sind doch immer nur Menschen am Werk“, sagt Agnes Filzen. „Ich sollte den Brief aber dann doch erhalten“, ergänzt Anni Gruner und macht niemandem Vorwürfe. Ganz im Gegenteil: Sie sind dankbar, dass derjenige, der den Brief gefunden hat, diesen auch abgeschickt hat.

Denn in dem Umschlag stecken tröstende Worte und Geld für einen Blumengruß. Dass dieser endlich ankommt, das liegt Agnes Filzen am Herzen. Eine Christrose soll das Wiesengrab nun schmücken, haben die beiden Frauen überlegt. „Ich werde ihm sagen, dass dieser Gruß schon ein wenig länger her ist“, sagt Anni Gruner versöhnt und weiß: „Der Willi freut sich auch jetzt noch.“

