Post-Covid-Studie Essen: Teilnehmer nennen Übungen hilfreich

Essen. Hilft ein psychosomatischer Ansatz bei Post Covid? Das untersucht eine Studie der LVR-Uniklinik Essen. Es sind noch Plätze für Patienten frei.

Über erste erfreuliche Rückmeldungen von Teilnehmern und Teilnehmerinnen einer Post-Covid-Studie, berichtet Dr. Hannah Dinse von der LVR-Universitätsklinik Essen. Ein Team aus Ärzten und Psychologen will herausfinden, ob den Patienten mit einem psychosomatischen Ansatz geholfen werden kann. Die „Positiv Studie“ läuft seit Oktober 2022, nun sind noch rund ein Dutzend Plätze frei.

Die Post-Covid-Patienten, die bereits an der Studie teilnehmen, erhalten psychosomatische Unterstützung mit Erklärungen und konkreten Hilfestellungen. Gerade die Übungen und Hilfestellungen werden von vielen als hilfreich für den Alltag beschrieben. Sie berichten auch, „dass sie es als positiv erleben, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen und verstanden zu werden“. Offenbar habe das Programm vielen ermöglicht, neue Perspektiven einzunehmen und sich bewusster mit eigenen Grenzen, Stärken und auch Herausforderungen auseinanderzusetzen, fasst Medizinerin Hannah Dinse als erste Resonanz zusammen.

Post Covid erschwert die Bewältigung des Alltags

Wer gern an der Behandlungsstudie teilnehmen möchte, sollte nach einer nachgewiesenen Corona-Infektion eine Post-Covid-Symptomatik haben. Die Infektion selbst muss mindestens drei Monate zurückliegen. Das Angebot richtet sich an Betroffene über 18 Jahren, die aufgrund der körperlichen Einschränkungen und möglichen Schwierigkeiten in der Alltagsbewältigung eine psychische Belastung feststellen. Das kann sich etwa in Sorgen, Ängsten, Anspannung und Traurigkeit äußern.

Für die Online-Gruppentherapie sowie das Biofeedbacktraining benötigen die Teilnehmer ein internetfähiges Endgerät.

Wer an der Studie teilnehmen möchte, kann im Ambulanzsekretariat telefonisch einen Termin für die Anamnese und Aufklärung über die Behandlung vereinbaren: 0201 438 755 101 (Mo - Fr, 7.30 bis 12 Uhr; Mo - Do, 12.30 bis 16 Uhr und Fr, 12.30 bis 14.30 Uhr).

