Porsche in Essen geklaut: Besitzer lobt eine Belohnung aus

Essen. Wer den in Frohnhausen gestohlenen Porsche fahrtüchtig zurückbringt, bekommt eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro. Polizei hofft auf Hinweise.

Nach dem Diebstahl eines schwarzen Porsche SC aus der Tiefgarage eines Wohnhausen an der Wickenburgstraße in Essen-Frohnhausen hat der Besitzer eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgelobt. Wer das Auto als Ganzes und fahrtüchtig zurückbringt, bekommt das Geld, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Dem Eigentümer fiel der Diebstahl am Mittag des 29. November auf. Das Auto, Baujahr 1989, wurde möglicherweise schon ein paar Tage zuvor entwendet. Ein Nachbar habe den Porsche seit dem 25. November nicht mehr gesehen, hieß es. Das Kennzeichen lautet: E-FD 911H. Besonders auffällig ist die seltene weinrote Lederausstattung.

Hinweise nimmt die zuständige Ermittlerin des Kriminalkommissariats 32 unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.

