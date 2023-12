Porsche Carrera 911 aus Essener Tiefgarage gestohlen

Ein Streifenwagen steht vor dem Dinslakener Rathaus am Montag, 27.12.2021 in Dinslaken. Zum wiederholten Male findet ein Corona-Spaziergang statt. Startpunkt ist das Rathaus. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Essen Unbekannte haben erneut ein Auto aus einer Tiefgarage gestohlen – dieses Mal schlugen der oder die Täter in Kettwig zu. Die Polizei sucht Zeugen.

Erneut ist in Essen ein Auto aus einer Tiefgarage gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, schlugen Unbekannte dieses Mal in Kettwig zu. Aus einer privaten Tiefgarage an der Rheinstraße / Ecke Erftstraße wurde demnach ein grauer Porsche Carrera 911 entwendet.

Das Fahrzeug, Baujahr 1995, habe einen Wert im mittleren fünfstelligen Bereich, berichtet Polizeisprecher René Bäuml auf Anfrage unserer Redaktion. Der Porsche wurde laut Bäuml für die Wintersaison von seinem Halter in der Tiefgarage in Kettwig abgestellt.

Essen-Kettwig: Diebstahl des Porsches in dreitägigem Zeitfenster

Der Diebstahl muss irgendwann zwischen Mittwoch (29.11.) und Freitag (1.12.) passiert sein, da bemerkte der 68-Jährige, dass sein Wagen nicht mehr an Ort und Stelle steht. Bei der Tiefgarage handelt es sich nach Polizeiangaben um private Abstellplätze. Es gebe Platz für mehrere Autos, Aufbruchspuren seien vor Ort nicht festgestellt worden.

Immer wieder kommt es vor, dass teure oder seltene Autos in Essen gestohlen werden. Mitte Oktober dieses Jahres war beispielsweise ein Ferrari F8 Tributo aus der Tiefgarage des neuen Wohnturms an der Huyssenallee entwendet worden – dessen Wert: rund 325.000 Euro.

Die Polizei sucht im aktuellen Fall aus Kettwig Zeugen, die sich unter an die Ermittler wenden können. Die Telefonnummer lautet: 0201/829-0

