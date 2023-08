Pop-up-Bistro in Rüttenscheid serviert neapolitanische Pizza

Essen-Rüttenscheid. Die Blond Bakery in Rüttenscheid kooperiert mit einem anderen Bäckermeister: Ende August gibt es dort neapolitanische Sauerteig-Pizza.

Bei der Blond Bakery an der Rüttenscheider Straße 119 gibt es normalerweise handgemachte Sauerteig-Brote, Brötchen und Brioche-Spezialitäten. Am Sonntag, 27. August, verwandelt sich die Bäckerei aber in ein Pop-up-Bistro: Dann gibt es von 16 bis 19 Uhr neapolitanische Pizza aus Sauerteig auf die Hand zu kaufen, Musik und kalte Getränke dazu.

Bei der Aktion handelt es sich um eine Kooperation mit dem Bäckermeister Fabian Holz und seiner Firma „Wood Bakes“. Holz bringt einen speziellen Steinofen mit, den man auf fast 400 Grad erhitzen kann. Darin wird die Sauerteigpizza kurz gebacken und dann serviert. „Das passt zu unserem Konzept. Ich finde es schön zu zeigen, dass man nicht alles selbst machen muss, sondern mit einem anderen Bäckermeister zusammenarbeiten kann“, sagt Lisa Scherpel, Inhaberin der Blond Bakery.

In der Rüttenscheider Sauerteigmanufaktur Blond Bakery wird demnächst neapolitanische Pizza von „Wood Bakes“ serviert. Foto: Wood Bakes

Pop-up-Event in Rüttenscheid: Anzahl der Pizzen ist begrenzt

Jeder, der Interesse hat, kann am 27. August einfach vorbeikommen. „Es gilt das Prinzip ‘First come, first serve’. Die Anzahl der Pizzen ist begrenzt“, erklärt Scherpel. Es empfehle sich also, rechtzeitig da zu sein. Angeboten werden eine vegane Pizza mit Grillgemüse, eine Pizza mit Parmaschinken und Rucola sowie eine Pizza Margherita.

Für letztere werden San Marzano DOP Tomaten und Fior di Agerola (ein handwerklich hergestellter, schnittfester Mozzarella) als Käse verwendet. Die Margherita und die Parma-Rucola-Pizza werden zudem mit Parmigiano Reggiano belegt. Der Teig, aus dem die Pizza gemacht ist, ruht bis zu 48 Stunden und wird ohne Backhefe hergestellt, sodass er zu 100 Prozent aus Sauerteig besteht.

Weitere Informationen gibt es auf dem Instagram-Profil der Blond Bakery, @blondbakery.

