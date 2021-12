Pop-Art wird zugunsten des SOS-Kinderdorfs Essen versteigert

Der Künstler Dennis Klapschus hat das Pop-Art-Motiv „Miami is Calling“ in einer limitierten Auflage gemalt. Ein Bild wird nun versteigert zugunsten des SOS Kinderdorfs Essen.

Essen-Werden. Ein Pop-Art-Werk des Künstlers Dennis Klapschus kommt unter den Hammer. Wer die Benefizauktion zugunsten des SOS-Kinderdorfs angeschoben hat.

Mit einer Charity-Kunstauktion möchten Jörg Möller, Geschäftsführer der im Werdener Löwental beheimateten EMH-Group, und sein Nachbar Michael Scheil, Inhaber des Restaurants Chefs & Butchers, das SOS-Kinderdorf Essen unterstützen. Sie haben ihre Auktion zur Weihnachtszeit gestartet, sie läuft bis zum 21. Januar 2022.

Unter den Hammer kommt ein Kunstwerk von Pop-Art-Star Dennis Klapschus. Es trägt den Titel „Miami is Calling“, ist handsigniert und wurde von Eigentümer Jörg Möller für die Auktion zur Verfügung gestellt.

Neben der Versteigerung eines limitierten Bildes von Dennis Klapschus bietet der Gastronom Michael Scheil einen Gutschein für ein ganz besonderes Fünf-Gänge-Menü für zwei Personen.

Erfolgreich in der internationalen Kunstszene

Die Pop-Art-Werke von Dennis Klapschus begegnen einem oft in Essen: Hier wurde das Bild „Hope“ im Juni 2021 im Impfzentrum per Kran aufgehängt. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

In der deutschen Kunstszene ist Dennis Klapschus längst kein Unbekannter. Seine Pop-Art-Bilder erobern die internationale Kunstszene. Kürzlich hat er seine Bilder auf der Kunstmesse Art Basel in Miami ausgestellt. Dennis Klapschus ist in Altenessen geboren und aufgewachsen.

Nach Schule, Ausbildung, Studium und verschiedenen Tätigkeiten, ob auf dem Bau oder als Taxifahrer, hat er den Durchbruch geschafft – und ist nach wie vor für neue Ideen zu haben: Im September eröffnete er in der Altstadt von Werden einen trendigen Candy-Shop. Dass sein Bild jetzt Teil einer Charity-Auktion ist, freut ihn sehr.

Lebensgeschichte des Künstlers beeindruckt

Herbert Stauber, Einrichtungsleiter des SOS-Kinderdorfs ist begeistert: „Nicht nur seine Kunst und Bilder sind beeindruckend – sondern auch seine Lebensgeschichte. Es zeigt gerade Kindern und Jugendlichen auf, dass alles möglich ist, wenn man sich für etwas stark begeistern kann, engagiert, fleißig und zielstrebig sein Ziel verfolgt.“

Die Versteigerung des Kunstwerkes erfolgt unter dem Link https://www.unitedcharity.de/Auktionen/Dennis-Klapschus-Werk auf United Charity.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen