Polizisten ziehen in Essen Dienstwaffen, um Raser zu stoppen

Essen. Ein Mercedesfahrer (21) wollte sich in Altenessen einer Polizeikontrolle entziehen. Als Beamte ihn stellten, rollte er bedrohlich auf sie zu.

Wer von der Staatsanwaltschaft gesucht wird, mehrfach mit Drogen am Steuer erwischt wurde und Rauschgift in seinem Auto spazieren fährt, sollte sich besser nicht auch noch eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei liefern. Doch genau das hat ein 21-Jähriger in der Nacht zum Freitag getan, gegen den jetzt einmal mehr ermittelt wird: wegen eines unerlaubten Kraftfahrzeugrennens, des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln, Widerstands und Sachbeschädigung. Auch Dienstwaffen spielten bei dem Einsatz eine Rolle.

Und das kam so: Der 21-Jährige befuhr gegen 1 Uhr mit einem grauen Mercedes SLK die Altenessener Heßlerstraße in Richtung Gelsenkirchen. Dort kam ihm ein Streifenwagen entgegen. Um den Fahrer zu kontrollieren, wendeten die Beamten. Sie verloren das Auto kurzzeitig aus dem Blick, konnten es jedoch an der Straße Lehrhovebruch wieder ausfindig machen und folgten ihm über die Schalker Straße und die Zollvereinstraße bis zur Kreuzung Viktoriastraße.

An einer roten Ampel hielt der Mercedesfahrer. Als die Beamten das Anhaltesignal und das Blaulicht einschalteten, gab er bei Grün Gas und fuhr mit durchdrehenden Reifen davon. An der Kreuzung Zollvereinstraße/Emscherstraße bog der Mercedes-Fahrer nach rechts auf die Emscherstraße ab. Hierbei fuhr er mehrfach in den Gegenverkehr, um die vorhandenen Fußgängerinseln auf möglichst gerader Strecke zu umfahren.

Der 21-Jährige ließ seinen Mercedes auf die Beamten zurollen

An der Einmündung Eickwinkelstraße, die eine Sackgasse ist, wendete das Fahrzeug. Hier stellten die Beamten ihren Streifenwagen ab und stiegen aus. Da der 21-Jährige langsam auf eine Polizistin zurollte, zogen die Beamten ihre Dienstwaffen und forderten den Fahrzeugführer laut auf, das Fahrzeug zu verlassen. Daraufhin stoppte der 21-Jährige den Mercedes und öffnete die Fahrertür.

Weil der Motor immer noch lief und eingeschaltet junge Mann auf dem Fahrersitz sitzen blieb, versuchten die Beamten, ihn herauszuziehen. Erst nachdem Verstärkung eingetroffen war, konnte der 21-Jährige gegen seinen vehementen Widerstand, so die Polizei Essen, gefesselt und vorläufig festgenommen werden. Der 21-Jährige wurde mit zur Wache genommen, wo er gegen eine Scheibe der Eingangs-Schleuse trat und sie beschädigte.

Ein Diensthund erschnüffelte derweil Cannabis in seinem Mercedes. Die Beamten stellten die Drogen sicher, den Mercedes allerdings nicht, da es sich bei dem Fahrer nicht um den Halter handelte. Den Führerschein des Rasers aber behielten die Beamten ein.

