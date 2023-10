„Polizisten töten“: Essener wehren sich gegen Schmierereien

Der Tatbestand der Beleidigung ist mit dem Schriftzug „Kill all Cops“ nicht erfüllt. Der Bundesgerichtshof hatte 2016 entschieden, dass die Aussage „ACAB“ nur in Bezug auf eine eng abgegrenzte Personengruppe diesen Straftatbestand erfüllt. Allerdings: Dies ist bei öffentlichen Schmierereien nicht der Fall. Diese gelten demnach als freie Meinungsäußerung und bleiben meist eine Sachbeschädigung.

Essen-Karnap. „Kill all Cops“ („Tötet alle Polizisten“) prangt auf Stromkästen im Essener Norden. Ein Verein präsentiert eine erschreckende Dokumentation.

Hakenkreuze und Schriftzüge wie „Bullen köpfen“ und „Tötet alle Polizisten“ sind seit über einem Jahr im Essener Norden zu finden. Ein Karnaper Verein hat sich jetzt entschieden, dagegen anzugehen.

Am vergangenen Wochenende haben Mitglieder des Karnaper Bürgerbündnisses eine Dokumentation erstellt. Sie begutachteten alle Kästen und Verteiler entlang der Karnaper Straße, die von diesen Schmierereien betroffen sind. „Das Ausmaß ist erschreckend“, so der Vorsitzende, Thorsten Kaiser, der mit seinem Team 80 Schmierereien alleine entlang der Karnaper Straße dokumentierte. Kaiser: „Es ist zu erwarten, dass weitere Standorte im Stadtteil in ähnlicher Weise beeinträchtigt sind.“

„ACAB“: Künstlerische Neugestaltung geplant

Das Karnaper Bürgerbündnis hat sich entschlossen, dagegen anzugehen: „Diese Graffitis spiegeln nicht die Werte und Überzeugungen unserer Gemeinschaft“, so Kaiser. In Zusammenarbeit mit Bürgern und unter Einbeziehung von Graffiti-Jugendprojekten anderer Jugendträger plant das Team jetzt die Beseitigung der Graffitis und die künstlerische Neugestaltung der Kästen. Kaiser: „Wir sind überzeugt, dass die Verschönerung dieser Infrastrukturelemente die Lebensqualität in Karnap steigern und ein positives Gemeinschaftsgefühl fördern wird.“

Finanzielle Unterstützung erhofft sich der Verein jetzt unter anderem von der Bezirksvertretung. Für die Entfernung der Schmierereien, Materialien und die künstlerische Neugestaltung der Stromkästen werde Geld gebraucht. Der Projektplan sieht vor, die Schmierereien in den kommenden Monaten zu entfernen und die künstlerische Neugestaltung in Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen, Jugendlichen und Kindern, in Absprache mit den Eigentümern und der Stadt Essen, durchzuführen.

Stromkästen in Altenessen verschönert

In Altenessen sind im Sommer auch schon Stromkästen farblich gestaltet worden. Die Firma „Farbwandel Fassadenkunst“ hatte mithilfe von Fördermitteln zehn Stromkästen mit Motiven gestaltet, die für den Essener Norden repräsentativ sind – darunter die Silhouette des Welterbes Zollverein. Vorgeschlagen wurden die Motive von der Interessengemeinschaft Altenessen und der Bezirksvertretung, mit der die Essen Marketing GmbH (EMG) die Stadtteilverschönerung umgesetzt hat.

Auf der Tagesordnung der zuständigen Bezirksvertretung stand das Thema schon öfter. In der Diskussion waren sich die Stadtteilpolitiker stets einig, dass die Zustände unhaltbar sind. Laut Stadt wurden einige Schmierereien in der Vergangenheit entfernt. Das sei allerdings nicht nachhaltig gewesen, tauchten die Schriftzüge doch immer wieder an gleicher Stelle auf.

Die Sicherheitskoordination der Stadt und die Polizei arbeiten laut Stadtpresseamt gemeinsam daran, die Verursacher ausfindig zu machen. Aus ermittlungstechnischen Gründen könnten dazu keine weiteren Details mitgeteilt werden.

