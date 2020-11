Polizisten entdecken Feuer auf Baumarktdach in Essen

Essen. Weil Polizisten einen Brand an der Schederhofstraße früh entdeckten, konnte die Feuerwehr größere Schäden verhindern. Ursache des Feuers unklar.

Ein Brand auf dem Dach eines Baumarkts an der Schederhofstraße in Essen hat am frühen Donnerstagmorgen für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Polizisten hatten den Flammenschein entdeckt und die Einsatzkräfte so frühzeitig alarmiert, dass größere Schäden verhindert werden konnten.

Gegen 5 Uhr hatten die Beamten das Feuer in der Nähe der Dachkante bemerkt. Die ersteintreffenden Kräfte der Feuerwehr brachten umgehend eine Drehleiter in Stellung, um den Brand von außen zu bekämpfen. Im Einsatzverlauf traf der zuständige Sicherheitsdienst ein, der die Feuerwehr in den Verkaufsraum ließ. Da hatte der Brand bereits auf die obersten Regalfächer des Warenlagers übergegriffen.

Während der Löscharbeiten mussten Teile der Dachhaut geöffnet werden. Bei der abschließenden Kontrolle mittels einer Wärmebildkamera stellten die Einsatzkräfte keine erhöhten Temperaturen mehr fest.

Für die Dauer des Einsatzes von circa drei Stunden war die Schederhofstraße voll gesperrt. Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen und dem Rettungsdienst vor Ort. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

