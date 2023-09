In Essen ist die Zahl der Fahrraddiebstähle nahezu explodiert.

Aufklärungsaktion Polizeikampagne gegen Radklau: Was Essener wissen wollen

Essen. Die Polizei Essen zieht ein positives Fazit ihrer Aufklärungsaktion gegen Fahrraddiebstähle. Die Beamten konnten viele Fragen beantworten.

Drei Festnahmen von mutmaßlichen Fahrraddieben binnen zwei Tagen und eine gute Resonanz auf die Aktion gegen die rasante Zunahme des Radklaus in Essen: Die Polizei hat zum Ende der Woche ein positives Fazit ihrer Präventionskampagne gezogen. „Wir sind mit der Resonanz zufrieden“, sagte deren Sprecher René Bäuml. Dass während der aktuellen Aufklärungsoffensive drei Verdächtige auf frischer Tat gefasst werden konnten, sei kein Zufall, sondern Ergebnis einer erhöhten Aufmerksamkeit in der Bevölkerung: „Wir haben das Augenmerk auf das Thema richten können“, ist Bäuml überzeugt.

Die von der Behördenleitung angesichts einer bis zum Ende des Jahres zu befürchtenden Verdreifachung der Fahrraddiebstähle eingerichtete „Ermittlungsgruppe Fahrrad“ hat dokumentiert, was die Essener und Essenerinnen rund um das Thema Radeln interessiert. Bürger fragen, Beamte antworten:

Welches Schloss ist das beste?

Es gibt viele gute Schlösser. Wichtig ist, sein Fahrrad mehrfach zu sichern und an festverankerten Gegenständen zu befestigen. Motto: Dem Täter es so schwer wie möglich machen!

Wo in der Öffentlichkeit stelle ich Rad am besten ab?

Es sollten dunkle sowie unbelebte Orte gemieden werden. Wenn man sein Rad in der Öffentlichkeit abstellt, dann eher an stark belebten Orten. Die Öffentlichkeit ist allerdings nie ein Garant für Sicherheit.

Wie und wo sollte ich mein Rad zu Hause unterstellen beziehungsweise sichern?

Der sicherste Ort ist natürlich die Wohnung. Wenn man sein Fahrrad im Keller abstellt, sollte es zusätzlich noch befestigt werden. Fahrräder werden auch aus verschlossenen Kellerräumen entwendet.

Ist es erlaubt, E-Bikes, Pedelecs und Fahrräder in Garagen unterzustellen, oder widerspricht das der Garagenverordnung NRW?

Diese Fahrzeuge sind dort namentlich nicht genannt. Wir haben uns dazu mit der Feuerwehr Essen ausgetauscht. In der Garagenverordnung NRW gibt es keine Hinweise auf ein Verbot für E-Bikes oder Pedelecs in Garagen.

Gibt es spezielle GPS-Tracker?

Es gibt unterschiedliche Fahrradhersteller, die bereits einen GPS-Tracker verbauen. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, GPS-Tracker zusätzlich zu verbauen.

Muss ich mein Fahrrad versichern?

Eine generelle Versicherungspflicht besteht nicht. Aber es empfiehlt sich, eine solche abzuschließen. In manchen Hausratversicherungen wird der Fahrraddiebstahl bereits abgedeckt.

Muss man sein Fahrrad registrieren lassen, um nachzuweisen, dass es sein Eigentum ist?

Es empfiehlt sich den Kaufbeleg sowie die Individualdaten des Fahrrades aufzubewahren. Eine Codierung des Rades kann bei der Rückführung helfen.

Bekomme ich beim Diebstahl von der Polizei einen Nachweis für die Versicherung?

Bei der Anzeigenerstattung wird generell eine Bescheinigung über die Erstattung der Anzeige ausgehändigt.

Was macht die Polizei jetzt konkret für weniger Diebstähle?

Wir haben die Ermittlungsgruppe eingerichtet, sodass die Ermittlung zentralisiert erfolgen kann.

Wo befestige ich mein Fahrrad unterwegs wenn kein Fahrradständer in der Nähe ist?

Am besten an belebten Orten und an fest verankerten Gegenständen, dazu eignen sich auch Laternen und Schilder. Ein kleiner Pöller eignet sich hingegen nicht.

Woher bekomme ich einen GPS-Tracker?

Wir dürfen natürlich keine einzelnen Produkte empfehlen. Sie können sich dazu im Fachhandel oder im Internet informieren.

Was muss ich machen, wenn mein Fahrrad geklaut wurde?

Am besten sofort den Notruf der Polizei wählen. Nur so können wir schnell agieren.

Als mein Fahrrad geklaut wurde, meinte die Polizei es sei unnötig über die 110 anzurufen?

Das muss man natürlich immer auf den Einzelfall beziehen. Wurde das Fahrrad vor längerer Zeit gestohlen und kann jegliche Gefahr ausgeschlossen werden, dann kann auch die normale Telefonnummer genutzt werden. Wenn man sich nicht sicher ist, dann immer lieber einmal die 110 zu viel wählen als einmal zu wenig.

Wie viel Promille darf ich auf dem Fahrrad haben?

Die absolute Fahruntüchtigkeit liegt beim Fahrrad bei 1,6 Promille. Ab einer Promillegrenze von 0,3 und Ausfallerscheinungen ist der Straftatbestand jedoch ebenfalls erfüllt. Generell gilt aber: Don’t Drink & Drive!

Wie hoch ist die Quote der Wiederbeschaffung mit GPS-Tracker und ohne?

Eine differenzierte Statistik führt die Polizei Essen nicht. Die polizeiliche Arbeit sowie die Rückführung der Fahrräder wird durch einen GPS-Tracker sehr unterstützt.

Wie erfährt man, ob die Polizei den Dieb, der das Fahrrad geklaut hat, gefunden hat?

Wenn das Fahrrad aufgefunden und einem Eigentümer zugeordnet werden kann, wird er durch den Sachbearbeiter kontaktiert.

Mein Nachbar entwendet jede Woche zwei bis drei hochwertige Räder. Was tun?

Sollten Sie eine solche Tat beobachten, rufen Sie bitte die Polizei über den Notruf 110. Bezüglich vergangener Taten rufen Sie bitte die Polizei Essen unter der 0201/829-0 an. Zudem befasst sich die EG Fahrrad mit Ihrem Hinweis.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen