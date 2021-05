Polizei Polizeihund „schnappt“ mutmaßlichen Drogendealer in Essen

Essen. Ein mutmaßlicher Drogendealer hat in Altendorf leichte Bissverletzungen erlitten. Als er flüchtete, kam ein Polizeihund zum Einsatz.

Mit Unterstützung von Diensthund „Teddy“ hat die Polizei Essen am Sonntag einen mutmaßlichen Drogendealer in Altendorf schnappen. Der 26-Jährige erlitt leichte Bissverletzungen, berichtete die Behörde am Montag.

Am Sonntagnachmittag hatten Zivilfahnder der Polizeiinspektion Süd einen jungen Mann beobachtet, der an einen wartenden Pkw herantrat und mutmaßlich Drogen gegen Bargeld tauschte. Eine anschließende Überprüfung des 34-jährigen Autofahrers bestätigte den Verdacht. Die Beamten fanden mutmaßliches Marihuana bei dem Fahrer, der den Kauf auch zugab.

Während die Zivilfahnder den Autofahrer überprüften, fahndeten weitere Einsatzkräfte nach dem mutmaßlichen Drogendealer. Der 26-Jährige konnte an der Altendorfer Straße/Helenenstraße gesichtet werden. Als der Verdächtige flüchtete, setzte ein Diensthundeführer „nach entsprechender Androhung“, so die Polizei, „Teddy“ ein, der den Mann einholen und festsetzen konnte.

Die Beamten fanden am Ende insgesamt 65 Druckverschlusstüten mit mutmaßlichem Marihuana, sowie 36 sogenannte Bubbles, die mutmaßlich mit Kokain befüllt waren. Das Rauschgiftkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

