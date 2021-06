Polizeihund „Krabat“ schnappt einen Einbrecher in Essen

Essen. Verdächtiger machte sich an Lauben in einem Frohnhauser Kleingarten zu schaffen. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Die rückte mit „Krabat“ an.

Ein Einbrecher hat in Essen unliebsame Bekanntschaft mit Polizeihund „Krabat“ gemacht: Der Mann erlitt leichte Verletzungen, als er durch einen Biss kampfunfähig gemacht wurde.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, alarmierte ein wachsamer Anwohner der Kleingartenanlage an der Rüdesheimer Straße in Frohnhausen am Montag die Polizei, als er einen Verdächtigen sah, der über Zäune und Hecken von Parzelle zu Parzelle kletterte.

Er versuchte mehrere Türen der Lauben mit Werkzeug aufzuhebeln. Der 46-Jährige alarmierte sofort die Polizei. Die Einsatzkräfte umstellten mehrere Grundstücke und forderten den Schutzhund an. „Krabat“ war schon früh am Start und machte sich mit seiner Hundeführerin auf nach Frohnhausen.

Den Einsatz des Rüden mehrfach angedroht

Die Polizistin drohte den Einsatz ihres Rüden mehrfach an. Der mutmaßliche Einbrecher ignorierte die eindringlichen Aufforderungen jedoch, aus seinem Versteck herauszukommen. Der Diensthund machte sich auf die Suche. Auf einem Grundstück witterte er den hinter zwei Schubkarren kauernden Mann und tat, was er gelernt hat.

Der Rettungsdienst behandelte den Leichtverletzten. Danach ging es für ihn in das Polizeigewahrsam. Beamte stellten im Anschluss ein aufgebrochenes Gartenhäuschen fest. Dort entwendete man offenbar eine Bohrmaschine. Ob der Eindringling auch für den Diebstahl eines E-Bikes in Frage kommt, sollen die laufenden Untersuchungen klären. Das Einbruchskommissariat der Polizei Essen ermittelt gegen Verdächtigen wegen schweren Diebstahls.

