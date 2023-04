Ein Diensthund der Essener Polizei hat einen mutmaßlichen Katalysatordieb in Frohnhausen gestellt.

Kriminalität in Essen

Kriminalität in Essen Polizeihündin „Alina“ stellt Katalysator-Dieb in Essen

Essen. Zwei Männer machten sich an einem Auto zu schaffen. Diensthundeführer rückten an und ein Hubschrauber kreiste über Frohnhausen.

Kurz nach dem gescheiterten Versuchs einen Katalysatorklaus hat die Essener Diensthündin „Alina“ einen von zwei mutmaßlichen Dieben in Frohnhausen stellen können.

Wie die Polizei berichtete, hatte ein Zeuge am Montagmorgen ein verdächtiges Duo beobachtet, das sich an einem Toyota-Corolla auf der Margaretenstraße in Frohnhausen zu schaffen machte. Als die Diensthundeführer eintrafen, flüchteten die beiden Verdächtigen.

Nach einer kurzen Verfolgung stellte die Diensthündin „Alina“ einen der Flüchtigen an der Bunsenstraße. Unter dem Eindruck ihres lautstarken Bellens ließ sich der 47-Jährige widerstandslos festnehmen, so die Polizei. Nach seinem Komplizen wurde mit Unterstützung eines Hubschraubers. Der Unbekannte konnte jedoch entkommen.

Die Kräfte des Kriminaldauerdienstes sicherten vor Ort Spuren und stellten dabei fest, dass die Täter augenscheinlich versucht hatten, den Katalysator des Autos abzusägen. Gegen die beiden Tatverdächtigen wird aufgrund des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. Der 47-Jährige wurde vorläufig festgenommen, so die Polizei.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen