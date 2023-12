Polizeieinsatz im Essener Knast: Krawehlstraße ist gesperrt

Einsatzkräfte der Polizei mussten zur Übung eine „Geisel“ in der JVA an der Krawehlstraße befreien.

Essen. Einsatzkräfte drangen in den Hochsicherheitstrakt vor, was für Aufsehen in Holsterhausen sorgte. Geiselnahme hieß die angenommene Lage.

Ein Polizeieinsatz an und in der Essener Justizvollzugsanstalt (JVA) hat am Donnerstagmorgen für Aufsehen und Verkehrsbehinderungen in Holsterhausen gesorgt. Die Krawehlstraße zwischen Virchow- und Brunostraße wurde gesperrt, während Kräfte in den Hochsicherheitstrakt vordrangen.

Doch die Lage war nicht so ernst, wie sie vielleicht wirkte. Es handele sich um eine gemeinsame Übung mit den Mitarbeitern der JVA, um eine vermeintliche Geiselnahme in dem Gefängnis zu beenden, berichtete ein Polizeisprecher auf Anfrage. Wann die Übung beendet sein wird, ist nicht klar (Stand 11.25 Uhr).

