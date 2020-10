Polizeibekannter Mann (21) flüchtet zu Fuß über A40 in Essen

Essen. Nach einem Beinaheunfall auf der Autobahn 40 in Essen sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 21-Jähriger rannte trotz des Verkehrs über die Autobahn.

Auf der Flucht vor der Polizei über die Autobahn 40 in Essen hat ein 21-Jähriger einen Beinaheunfall verursacht. Mehrere Autos mussten stark abbremsen, ein Transporter geriet ins Schleudern. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Zwischenfalls.

Wie die Behörde am Montag berichtete, wollten Beamte den 21-Jährigen am Mittwoch gegen 11.30 Uhr an der Straße „Am Europacenter“ kontrollieren. Als er junge Mann die Polizisten bemerkte, rannte er in die Auffahrt der A40 Essen-Zentrum in Fahrtrichtung Duisburg und schließlich auf die Autobahn. Trotz des Verkehrs überquerte er die Fahrbahn, um in die dortige U-Bahnhaltestelle „Savignystraße/ETEC“ zu flüchten. Dem Fahrer des Kleintransporters gelang es trotz eines Ausweichmanövers, einen Unfall zu verhindern.

Der polizeibekannte 21-Jährige Mann konnte letztlich eine Haltestelle weiter angetroffen und überprüft werden. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Verkehrsteilnehmer und insbesondere der/die Fahrer/in des weißen Transporters wird gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 bei der Polizei zu melden.

