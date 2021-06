Polizei sucht nach verschwundenem Mädchen in Essen-Borbeck

Essen. Eine Achtjährige ist auf dem Weg zu ihrer Schule an der Kraftstraße in Borbeck verschwunden. Die Polizei hat mit einer Fahndung begonnen.

Die Polizei sucht in Essen-Borbeck nach einem verschwundenen blonden Mädchen. Die achtjährige Chayenne D. war am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr auf dem Weg zur Dionysiusschule an der Kraftstraße, kam dort jedoch nicht an, berichtete Polizeisprecher Pascal Schwarz-Pettinato, der „aktuelle Fahndungsmaßnahmen“ bestätigte.

Die Polizei sucht nach Chayenne D. Foto: Polizei

Die Achtjährige wurde zuletzt am Bahnhof Borbeck gesehen. Vielleicht ist sie dort in eine Straßenbahn eingestiegen, so die Polizei.

Beamte seien im Einsatz, Bus- und Bahnfahrer der Ruhrbahn aber genauso wie Taxifahrer gebeten worden, die Augen offen zu halten, um die Grundschülerin hoffentlich zu finden. Noch sind die Hintergründe ihres Verschwindens völlig unklar.

Das Kind trug zuletzt eine hellrosafarbene Jeansjacke, eine dunkelblaue Jeanshose, weiße Adidas-Schuhe und einen lila Schulranzen mit Einhörnern.

Die Polizei Essen bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0201/829-0 oder unter der Notrufnummer 110. (j.m.)

