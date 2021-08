Foto: Fotograf: Jochen Tack / Polizei ME

In Essen wurde ein Transporter angehalten: Er hatte gestohlene Räder geladen.

Südostviertel Polizei stoppt Transporter in Essen: 35 gestohlene Räder

Essen. In Essen hat die Polizei am Sonntag bei einer Fahndung einen Transporter mit 35 Rädern sicher gestellt. Sie könnten aus Plünderungen stammen.

Am Sonntagabend (1.8.) konnte die Essener Polizei einen größeren Fahndungserfolg verbuchen: Im Bereich der Metzer Straße (Südostviertel) wurde ein verdächtiger Transporter angehalten. Auf der Ladefläche: 35 Fahrräder, die zum Teil bereits als gestohlen gemeldet waren. Das Fahrzeug selbst war bereits in Zusammenhang mit Plünderungen in Hochwassergebieten aufgefallen.

Essen: 32-Jähriger geht der Polizei ins Netz

Die Polizei stellte nicht nur die Räder und das Fahrzeug sicher, das für den Transport des Diebesguts eingesetzt wurde. Auch der 32-Jährige, der am Steuer des Transporters saß, ging der Polizei ins Netz. Zudem wurden weitere 15 Fahrräder in einem nahe gelegenen Kellerraum gefunden, so die Polizei auf Nachfrage. Ob das Diebesgut tatsächlich aus Plünderungen stammt, wird nun ermittelt.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen