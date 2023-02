Einbrecher kletterten aus einem Fenster in Rellinghausen. Ein Zeuge alarmierte die Polizei.

Kriminalität Polizei stellt zwei Kneipeneinbrecher in Essen-Rellinghausen

Essen. Ein Zeuge beobachtete, wie zwei Männer aus dem Fenster eines Lokals in Rellinghausen kletterten und flüchteten. Doch das Duo kam nicht weit.

Dank der Aufmerksamkeit eines Zeugen hat die Polizei Essen zwei mutmaßliche Einbrecher in Rellinghausen stellen können.

Wie die Behörde am Freitag berichtete, hatte der Mann gegen 4.20 Uhr beobachtet, wie zwei Verdächtige aus einem geöffneten Fenster einer Gaststätte an der Rellinghauser Straße kletterten und über die Frankenstraße in Richtung eines Autohauses davonrannten.

Alarmierte Polizisten trafen dort auf zwei Männer, auf die die Beschreibung des Zeugen passte. Ein 33-Jähriger hatte einen Stoffbeutel dabei, in dem sich mutmaßliches Diebesgut befand. Bei seinem Komplizen (37) fanden die Beamten Einbruchswerkzeug.

Das Duo landete im Gewahrsam.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen