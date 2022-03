Polizei stellt Totschläger im Hauptbahnhof Essen sicher

Essen. Ein 38-Jähriger wurde mit einer Socke erwischt, die er mit Batterien befüllt und verknotet hatte. Das diene seiner Selbstverteidigung, sagte er.

Einen selbst gebastelten Totschläger hat die Bundespolizei bei einem 38-Jährigen im Essener Hauptbahnhof sichergestellt. Dabei handelte es sich um eine mit Batterien gefüllte und zusammengeknotete Socke, berichtete die Behörde am Mittwoch.

Gegen 15.45 Uhr am Dienstagnachmittag fiel der Oberhausener einer Streife am Gleis 9 auf, weil er sich in einem Gefahrenbereich aufhielt. Als die Beamten den Mann darauf aufmerksam machten, wurde er nervös und begann zu zittern.

Die Einsatzkräfte versuchten ihn zu beruhigen und fragten nach verbotenen Gegenständen. Der 38-Jährige räumte ein, den Totschläger zur Selbstverteidigung mit sich zu führen, da er stets sehr früh oder spät auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause sei.

Die Bundespolizisten wurde schnell klar, dass ein Schlag mit der mit Batterien gefüllten Socke zu Verletzungen führen kann. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

