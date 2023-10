Polizei stellt Taschendiebinnen in Essen auf frischer Tat

Essen. Die Bundespolizei hat in Borbeck drei Frauen festgenommen, die einem Mann am Bus die Geldbörse stehlen wollten. Dieser hatte die Tat bemerkt.

Bundespolizisten in Zivil haben am Freitagvormittag (20.10.) drei des Diebstahls verdächtige Frauen am Bahnhof Essen-Borbeck festgenommen. Die Frauen sind den Ermittlern wegen anderer Delikte bereits bekannt.

Gegen 10.30 Uhr entdeckten Zivilkräfte der Fahndungs- und Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl im Hauptbahnhof ein Trio, das ihnen bereits aufgrund mehrerer Diebstahlsdelikte in der Vergangenheit bekannt ist. Die Bundespolizisten folgten den Frauen (22, 28, 44) in den RE 14 in Richtung Coesfeld. Am Haltepunkt Essen-Borbeck verließen die Frauen gemeinsam den Zug und gingen zum Vorplatz.

Am Busbahnhof beobachteten sie laut Bundespolizei ältere Passanten, die Taschen mit sich führten. Wenig später fuhr die Buslinie 143 ein und es kam zu einem Rückstau der ein- und aussteigenden Fahrgäste. Dabei positionierten sich die 22- und 28-Jährigen an der hinteren Eingangstür.

Ein Zeuge in Essen-Borbeck versuchte, die Frauen festzuhalten

Anschließend stiegen sie dicht gedrängt hinter einem Mann ein. Mit einer schwarzen Einkaufstasche verdeckte die 28-Jährige schließlich den Rücken des Esseners. Kurz darauf verließen die beiden Tatverdächtigen fluchtartig den Einstiegsbereich.

Ein Zeuge zeigte auf die beiden jüngeren Frauen und versuchte, diese festzuhalten. Daraufhin half die 44-Jährige den beiden, sich zu befreien. Ein Bundespolizist befragte den 59-Jährigen, der festgestellt hatte, dass seine Geldbörse aus der rechten Jackentasche entwendet wurde, die mit einem Reißverschluss verschlossen war. Weitere Polizisten folgten währenddessen den Flüchtenden und nahmen sie fest. Der Essener gab an, dass er bemerkt habe, wie er bedrängt und nach vorne in den Bus geschoben worden sei.

Die Frauen waren den Ermittlern bereits wegen anderer Delikte bekannt

Zeitgleich habe er den Diebstahl und die geöffnete Jackentasche bemerkt. Daraufhin habe er sich umgedreht und die Tatverdächtige (28) zur Rede gestellt. Diese soll dann das Portemonnaie fallen gelassen haben, so dass der Geschädigte es aufheben konnte. In der Geldbörse befanden sich 16 Euro Bargeld, diverse Karten und persönliche Dokumente.

Weitere Einsatzkräfte brachten das Trio zur Bundespolizeiwache. Durch einen Fingerabdruck-Scan wurde die Identität der Frauen festgestellt. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahls ein.

