Polizei stellt mehrere Waffen im Essener Hauptbahnhof sicher

Essen. Bei Kontrollen im Essener Hauptbahnhof stießen Beamte der Bundespolizei mehrfach auf Waffen. Gegen mehrere Männer wurden Verfahren eingeleitet.

Bei Kontrollen am Wochenende haben Beamte der Bundespolizei im Essener Hauptbahnhof mehrere Waffen sichergestellt und diverse Verfahren eingeleitet.

Wie die Behörde am Montag berichtete, überprüften Bundespolizisten gegen 18 Uhr am Freitag einen 20-Jährigen. Dabei fanden die Einsatzkräfte bei dem Essener einen getarnten Elektroschocker. ,

Kurz darauf wurde gegen 19 Uhr ein 18-Jähriger aus Heiligenhaus im Essener Hauptbahnhof überprüft, weil er keinen Mund-Nasen-Schutz trug. Bei ihm stellten Bundespolizisten ein Springmesser sicher. Bei dem jungen Mann handelte es sich ebenfalls um einen polizeibekannten Gewalttäter. ,

Ein 14-Jähriger aus Bottrop wurde am Samstagmorgen gegen 0.30 Uhr auf Grund seines jugendlichen Aussehens im Essener Hauptbahnhof überprüft. Weil er sich um diese Uhrzeit nicht mehr am Hauptbahnhof aufhalten durfte, wurde er in Gewahrsam genommen und zur Wache gebracht. Dort wurde in seiner Jacke ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt.

Am Samstagmorgen gegen 7 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen 38-jährigen Gelsenkirchener auf dem Vorplatz des Essener Hauptbahnhofs. Neben Marihuana stellten die Einsatzkräfte ein Butterfly-Messer bei ihm sicher.

Einen Schlagring fanden Einsatzkräfte bei einem 17-jährigen Essener. Der Jugendliche wurde am Samstagmorgen am Essener Hauptbahnhof überprüft. Ein 30-jähriger Mann aus Hattingen führte am Samstagmorgen ein verbotenes Einhandmesser mit sich. Gegen alle Männer wurden unter anderem Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet, so die Polizei.

