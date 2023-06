Polizei stellt kiloweise Drogen und Waffen in Essen sicher

Essen. In Stadtwald ist ein mutmaßlicher Dealer aufgeflogen. In seiner Wohnung an der Forsthausstraße fanden sich 15 Kilo Drogen, ein Revolver und mehr.

Schwunghafte Geschäfte mit Rauschgift soll ein 30-Jähriger in Essen-Stadtwald betrieben haben. Die Polizei hat den Deutschen am Dienstagabend auf der Forsthausstraße festgenommen und in seiner dortigen Wohnung rund 15 Kilogramm diverse Drogen, eine fünfstellige Summe Bargeld, einen Schreckschuss-Revolver, eine Armbrust , eine Stichwaffe und ein Schlagwerkzeug sichergestellt.

Gegen den Beschuldigten wird nun wegen bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt, berichtete Polizeisprecher René Bäuml am Donnerstag.

Nach entsprechenden Hinweisen und intensiven Ermittlungen seien die Fahnder dem mutmaßlichen Dealer, der an seiner Wohnadresse Rauschgift aller Art an seine Kunden verkauft haben soll, auf die Schliche gekommen. Als er am Dienstag seine Wohnung in Richtung Frankenstraße verließ, beobachteten ihn zivile Kräfte. Vor deren Augen übergab er in kurzen Abständen mutmaßlich Drogen an vier verschiedene Männer. Danach ging der 30-Jährige zurück in Richtung Forsthausstraße.

Haftbefehl unter Auflagen außer Vollzug gesetzt

Die Fahnder nutzten die Situation, umstellten den Mann und wiesen ihn an, stehen zu bleiben. Bei einem Fluchtversuch konnte er festgehalten werden. Dagegen wehrte er sich, stemmte sich gegen die Beamten und schlug mit den Armen in Richtung der Einsatzkräfte. Letztendlich konnte er jedoch überwältigt und gefesselt werden, so Bäuml: „Dabei verletzten sich einer der Polizisten sowie der Tatverdächtige leicht.“

Nach der Festnahme durchsuchten die Polizisten die Wohnung und nahmen die heiße Ware als auch die Waffen mit. Ein Richter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen den Mann einen Untersuchungshaftbefehl, der aber unter Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde, sagte Bäuml.

