Polizei stellt illegales Messer im Hauptbahnhof Essen sicher

Essen. Ein 24-Jähriger trug im Essener Hauptbahnhof ein Einhandmesser bei sich. Bundespolizisten erwischten den Mann. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Die Bundespolizei hat im Essener Hauptbahnhof einen 24-Jährigen mit einer verbotenen Waffe erwischt. Beamte stellten ein sogenannte Einhandmesser sicher.

Wie die Behörde am Montag berichtete, hatten Beamte den Mann am Sonntagabend in der Haupthalle des Bahnhofs kontrolliert.

Auf Nachfrage gab der Essener das Einhandmesser heraus, das er nach Angaben der Bundespolizei griffbereit in der linken Tasche seiner Jacke bei sich trug. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 24-Jährigen ein.

