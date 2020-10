Polizei rückt zum Großeinsatz nach Kray aus – ohne Ergebnis

Essen. In Kray soll es in der Nacht zum Sonntag eine Massenschlägerei gegeben haben. Doch die Polizei fand weder Täter noch Opfer.

Einen Großeinsatz ohne echtes Ergebnis musste die Polizei am Wochenende in Kray hinter sich bringen. An der Straße Hängebank gebe es eine Massenschlägerei, berichteten Bürger der Ordnungsbehörde. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an – doch vor Ort fanden sich weder Tatverdächtige noch Geschädigte, teilte eine Sprecherin der Polizei am Sonntag mit.

Die Polizei erstellte eine Strafanzeige gegen unbekannt und musste wieder abrücken.