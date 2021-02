Polizei nimmt professionelle Einbrecher-Bande in Essen fest

Essen. Sie hatten es auf Tankstellen abgesehen und brauchten stets nur wenige Minuten: Essen-Rüttenscheid war der Sitz einer Einbrecherbande.

Die Essener Polizei hat am Montag eine professionelle Einbrecherbande festgenommen, deren Rückzugsort ein Wohnhaus an der Alfredstraße in Rüttenscheid war. Den fünf Männern aus dem Kosovo, die meisten von ihnen ohne festen Wohnsitz, werden mindestens sieben Blitzeinbrüche in Tankstellen zugeschrieben.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Die Taten fanden seit Januar 2020 in ganz NRW statt und liefen immer ähnlich ab: Die Männer, die zwischen 29 und 38 Jahre alt sind, hebelten die Eingangstür der Tankstelle auf, suchten gezielt den Geldautomaten und nahmen die Geldkassetten mit. Die letzte Tat dieser Art ereignete sich am Montag an einer Tankstelle in Velbert; die Einbrecher benötigten gerade einmal sieben Minuten.

Ermittlungen reichen bis Berlin

Weil die Behörden schon länger ermittelten, konnten sie nach der Tat die Männer schnell ausfindig machen und festnehmen. „In der Wohnung konnten umfangreiche Beweismittel, unter anderem eine hohe Summe Bargeld, sichergestellt werden“, schreibt die Polizei. Die Tatwerkzeuge fanden die Polizisten im Auto der Täter, einem Audi S8. Gegen alle fünf Männer wurde Haftbefehl wegen schweren Bandendiebstahls erlassen. Die Ermittlungen dauern aber noch an: Es wird derzeit geklärt, ob einige der Täter auch bei Geldautomaten-Aufbrüchen im Raum Berlin/Brandenburg beteiligt waren.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!