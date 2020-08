Polizei nimmt Essener (27) nach zwei Sexualdelikten fest

Essen. 27-Jähriger soll zwei Frauen in Haarzopf und Rüttenscheid überfallen haben. Der Mann stand wegen ähnlicher Straftaten bereits unter Bewährung.

Nach einer versuchten Vergewaltigung einer jungen Frau an der Hatzper Straße in Essen-Haarzopf hat die Polizei einen 27-Jährigen als mutmaßlichen Täter am Sonntagmorgen kurz nach der Tat festnehmen können. Das volljährige Opfer, zu dessen Alter die Behörde keine Angabe macht, erlitt durch den brutalen Angriff an der Hatzper Straße leichte Verletzungen. Erst einen Tag vorher soll der Verdächtige aus Essen eine junge Südafrikanerin an der Norbertstraße sexuell belästigt haben. Wie sich herausstellte, handelt es sich bei dem 27-Jährigen wohl um einen Wiederholungstäter: Wegen ähnlich gelagerter Delikte stand er unter Bewährung der Justiz. Ein Haftrichter dürfte ihn nun wohl hinter Gitter schicken.

Wie die Polizei am Montag berichtete, war die junge Essenerin am Sonntagmorgen gegen 2.45 Uhr auf der Hatzper Straße auf dem Weg von einer Party nach Hause, als sie eine Gestalt bemerkte, die mit heruntergezogener Kapuze hinter ihr herlief. Plötzlich rannte der Unbekannte los und überfiel sie hinterrücks. In sexueller Absicht fasste er sie an, ließ dann aber von ihr ab, um vor der Einmündung zur Alten Hatzper Straße erneut anzugreifen, so die Polizei. In einem Gebüsch kam es zu einem gewaltsamen Übergriff, gegen den sich die junge Frau vehement wehrte. Sie schaffte es, mit ihren Fingern in die Augen des Angreifers zu stechen. Daraufhin konnte sie sich losreißen und fliehen.

Den mutmaßlichen Täter auf einem Foto wiedererkannt

Zufällig entdeckte sie auf einem Parkplatz einen jungen Mann (22) an seinem Fahrzeug, den sie um Hilfe bat. Dieser verständigte die Polizei und nahm die junge Frau in seine Obhut. Mehrere Streifenwagen fahndeten in den Straßenzügen und entdeckten den Flüchtigen im Tommesweg. Der mutmaßliche Täter ergriff sofort die Flucht, konnte jedoch von einem Kommissarsanwärter überwältigt werden.

Einem Ermittler fiel ein Zusammenhang mit einer Sexualstraftat auf, die das zweite Opfer einen Tag zuvor angezeigt hatte. Die Südafrikanerin war am helllichten Samstagnachmittag an der Norbertstraße von einem Mann zunächst verbal angegangen worden. Er verfolgte die junge Frau von der U-Bahn Haltestelle Gruga und nutzte einen für ihn günstigen Moment, als keine anderen Passanten zugegen waren, um sein Opfer von hinten anzugreifen und sexuell zu belästigen. Erst als ein Passant auftauchte, ließ der Mann von der Frau ab.

Aufgrund der Personenbeschreibung des mutmaßlichen Straftäters sah ein Ermittler einen möglichen Zusammenhang zwischen beiden Taten. Bei einer Vernehmung im Polizeipräsidium erkannte das Opfer aus Haarzopf seinen Peiniger anhand eines Fotos wieder.

