Ermittlungserfolg Polizei nimmt Drogenbande in Essen und Oberhausen hoch

Essen/Oberhausen/Kaarst. Drei Männer sitzen in U-Haft. Beim Zugriff gegen die Bande in Oberhausen, Essen und Kaarst waren auch Spezialkräfte der Polizei im Einsatz.

Polizei und Staatsanwaltschaft Essen ist ein Schlag gegen eine verzweigte Drogenbande gelungen. Wie die Behörden am Mittwochmorgen mitteilten, wurden bereits in den Morgenstunden des Montags und Dienstags insgesamt zehn Objekte in Essen, Oberhausen und Kaarst durchsucht. Dabei waren auch Spezialkräfte der Polizei im Einsatz, weil die Ermittler bei den Verdächtigen auch Waffen vermuteten.

„Das Verfahren richtet sich gegen insgesamt sieben deutsche Beschuldigte im Alter von 29 bis 36 Jahren“, berichtet die Polizei. Zeitgleich wurden in den drei Städten insgesamt drei Haftbefehle gegen Verdächtige vollstreckt. Sie wurden am Montag festgenommen und sitzen nun in Untersuchungshaft. Vier weitere Verdächtige, darunter auch zwei Frauen (26/31), wurden vorläufig festgenommen, sind aber inzwischen wieder auf freiem Fuß.

Polizei entdeckt Cannabis-Plantagen mit mehr als 1000 Pflanzen

In vier der kontrollierten Objekte entdeckte die Polizei Cannabis-Plantagen, in denen mehr als 1000 Pflanzen in unterschiedlichen Wachstumsstadien sprossen. Weitere 500 Pflanzen waren bereits abgeerntet. Vor Ort wurden insgesamt etwa 22 Kilogramm Cannabis gefunden, die bereits für den Transport und späteren Verkauf verpackt waren. Die Polizei geht von einem geschätzten Verkaufswert von etwa 120.000 Euro aus.

Zudem stellten die Beamten mehr als vier Kilogramm Amphetamin, Bargeld im fünfstelligen Euro-Bereich, einen PKW sowie zwei hochwertige Uhren sicher.