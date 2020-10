Polizei nimmt Drogenbande aus Essen und Gelsenkirchen fest

Polizei nimmt Drogenbande in Essen und Gelsenkirchen hoch.

Essen. Die Polizei hat eine Drogenbande aus Essen und Gelsenkirchen festgenommen. Sie stellte 100 Gramm Marihuana sicher. Die Täter wehrten sich nicht.

Polizisten haben am Mittwoch, 7. Oktober, eine Drogenbande aus Essen und Gelsenkirchen festgenommen. Die Ermittler haben um 6 Uhr morgens fünf Wohnungen in Essen und eine in Gelsenkirchen durchsucht. Dabei stellten sie unter anderem 100 Gramm Marihuana und Zubehör sicher. Sie vollstreckten Haftbefehle gegen vier Beschuldigte, drei weitere Personen nahmen sie fest, wie die Polizei mitteilt.

Die Maßnahmen richteten sich gegen eine Bande, deren Mitglieder zwischen 24 und 61 Jahren alt sind. Ihnen wird zur Last gelegt, bandenmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln zu treiben. Die Staatsanwaltschaft Essen hatte im Vorfeld beim Amtsgericht Essen die vier Haftbefehle und die sechs Durchsuchungsbeschlüsse beantragt.

Als die Polizisten in die Wohnungen eindrangen, leisteten die Bandenmitglieder keinen Widerstand und ließen sich festnehmen. Sie wurden dem Haftrichter vorgeführt. Nun müssen die Beschuldigten in Untersuchungshaft. Nur ein Beschuldigter bleibt unter Auflagen auf freiem Fuß.

Die drei weiteren Personen, die festgenommen wurden, konnten später am Tag die Polizeiwache wieder verlassen. Das Ziel der Durchsuchungen war, Beweise sicherzustellen. Neben Marihuana beschlagnahmten die Polizisten Utensilien zum Drogenhandel, eine Softairwaffe, Mobiltelefone, Datenträger und diverse Dokumente.

Der Aktion gingen monatelange Ermittlungs- und Recherchearbeit in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Essen voraus. Die Ermittler, die in die Wohnungen eindrangen, gehörten der „Besonderen Aufbauorganisation Aktionsplan Clan“ (BAO) an.

Bereits am 21. Juli wurden, auch wegen anderer Vorwürfe, insgesamt 13 Objekte durchsucht und Beweismittel sichergestellt. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse und zusätzliche, neue Beweismittel führten zu den gestern vollstreckten Haftbefehlen. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.