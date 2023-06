Ein Polizeihubschrauber kreiste in der Nacht zum Donnerstag über Essen-Altendorf.

Kriminalität in Essen

Kriminalität in Essen Polizei jagt Rollerdiebe - Hubschrauber über Essen-Altendorf

Essen. Vier Verdächtige haben sich im Essener Stadtteil Altendorf an Rollern zu schaffen gemacht. Die alarmierte Polizei konnte zwei der Männer fassen.

Die Polizei hat in der Nacht zum Donnerstag mutmaßliche Rollerdiebe in Essen-Altendorf verfolgt. Ein Hubschrauber kreiste in den frühen Morgenstunden über dem Stadtteil.

Wie Polizeisprecher Matthias Werk am Morgen berichtete, habe die Leitstelle gegen 1.40 Hinweise bekommen, dass sich vier Verdächtige an Fahrzeugen zu schaffen machten. Als die Männer flüchteten, nahmen die Einsatzkräfte die Verfolgung auf. Zwei von ihnen konnten gestellt werden, die anderen beiden konnten sich unerkannt aus dem Staub machen.

Vier teils als gestohlen gemeldete Roller wurden sichergestellt. Im Laufe des Tages will die Polizei weitere Details des Einsatzes bekanntgeben.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen