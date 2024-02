Polizei hebt Drogenplantage in der Essener Innenstadt aus

Essen Marihuanaduft auf der Mechtildistraße brachte die Fahnder auf die Spur: 80 Kilogramm Marihuana in einem Hinterhof wurden sichergestellt.

Eine beachtliche Menge Betäubungsmittel und Bargeld hat die Polizei in der Essener Innnenstadt sichergestellt. Beamte des Rauschgiftkommissariats machten am 16. Januar eine Cannabis-Plantage in der Mechtildisstraße ausfindig, berichtete die Behörde am Freitag. Ein 30-jähriger mutmaßlicher Drogenhändler wurde ermittelt, ist aber noch auf freiem Fuß.

Im November hatte die Polizei Hinweise bekommen, dass es im Umfeld Gänsemarkt, I. Weberstraße, Mechtildisstraße auffällig nach Marihuana riechen soll. Schließlich konnten Zivilkräfte ein Wohnhaus an der Mechtildisstraße als Quelle der Drogendüfte ausmachen. Rauschgiftspürhund „Duke“ wurde hinzu- und von einem Anbau auf dem Hinterhof des Hauses unwiderstehlich angezogen.

Mit einem schnell durch die Staatsanwaltschaft Essen erwirkten Beschluss wurde die Örtlichkeit durchsucht. In dem Anbau stießen die Beamten dann auf eine größere Plantage, 80 Kilogramm abgepacktes Marihuana, 158 abgeerntete Cannabispflanzen, einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag und diverse Gerätschaften für die florale Aufzucht.

Die Ermittlungen zu den Hintermännern und -gründen dauern an, so die Polizei.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen