Polizei hebt Drogenplantage aus - sechs Festnahmen in Essen

In einem Gebäude in Essen-Karnap hat die Polizei eine professionelle Drogenplantage ausgehoben.

Essen. Die Polizei stellte große Mengen Cannabis-Pflanzen in Karnap sicher. Sechs chinesische mutmaßliche Plantagenarbeiter sitzen in Untersuchungshaft.

Eine Beschwerde über starken Cannabisgeruch in Essen-Karnap hat die Polizei zu einer großen Drogenplantage in einem scheinbar leerstehenden Hinterhof-Gebäude geführt: Am Freitag machten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Nord an der II. Schockenhecke nahe des Emscherlaufs einen beachtlichen Drogenfund, berichtete die Behörde am Montag.

1500 frische Pflanzen und ungezählte in Trockenräumen wurden sichergestellt sowie sechs chinesische mutmaßliche Plantagenarbeiter festgenommen. Die vier Frauen im Alter von 36 bis 53 Jahren und zwei Männer (57/58) sitzen bereits in Untersuchungshaft.

In den Kellerräumen wohnten die Drogenbauern

Als die Beamten um die Mittagszeit am Einsatzort eintrafen, nahmen sie den starken Geruch und das laufende Gebläse einer Lüftungsanlage wahr. Kurze Zeit später stießen sie auf die professionell angelegte Rauschgiftplantage mit einem aufwendigen Belüftungs- und Beleuchtungssystem, mehreren Kohlefilteranlagen sowie Trockenräumen voller Pflanzen.

In den Kellerräumen hielten sich die mutmaßlichen Drogenbauern auf, die dort augenscheinlich lebten und sich verpflegten. Die Polizisten entdeckten Schlafräume und eine eingerichtete Küche. Die Verdächtigen konnten weder Ausweise noch gültige Einreisedokumente vorlegen. Für welche Hintermänner sie gearbeitet haben, weiß die Polizei noch nicht. Die Ermittlungen dauern an. (j.m.)

