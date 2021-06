Polizei greift kleine Ausreißer im Essener Hauptbahnhof auf

Essen. Ein Junge (10) reiste mit seiner Schwester nachts von Haltern nach Essen. Eine Frau kümmerte sich um die Ausreißer aus einer Kinderwohngruppe.

Bundespolizisten haben im Essener Hauptbahnhof zwei kindliche Ausreißer aufgegriffen. Die zehn und acht Jahre alten Geschwister waren in der Nacht zum Montag in einem Zug von Haltern am See nach Essen unterwegs.

Während der Fahrt nahm eine Reisende den Jungen und seine jüngere Schwester in ihre Obhut und übergab sie nach der Einfahrt im Hauptbahnhof Essen den Bundespolizisten. Die Kinder hatten sich offensichtlich unbemerkt von einer Kinderwohngruppe in Haltern am See aus auf die Reise begeben. Über ihre Beweggründe ließen sie die Polizisten im Unklaren.

In Abstimmung mit der Polizei in Haltern am See konnten Betreuer der Ausreißer kontaktiert werden, die die Minderjährigen von der Bundespolizeiwache am Essener Hauptbahnhof abholte.

