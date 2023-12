Polizei fahndet nach Ladendiebinnen aus Essener Babymarkt

Essen. Die beiden unbekannten Frauen ließen einen Sportwagenaufsatz mitgehen. Die Polizei hat nun ein Foto der Gesuchten veröffentlicht.

Die Polizei Essen fahndet nach zwei mutmaßlichen Ladendiebinnen. Fotos einer Videoüberwachung zeigen die beiden Frauen, die am 18. August dieses Jahres gegen 16.40 Uhr einen Fachmarkt für Babyartikel am Berthold-Beitz-Boulevard aufgesucht hatten.

Im Fachmarkt am Berthold-Beitz-Boulevard ließen sich die gesuchten Frauen zunächst beraten

Wie die Polizei am Dienstag, 19. Dezember, berichtete, ließen sie sich dort in der Kinderwagenabteilung zunächst von einer Mitarbeiterin einem speziellen Sportwagenaufsatz beraten. Während eine der beiden Gesuchten die Mitarbeiterin in ein Gespräch verwickelte und dadurch ablenkte, verließ die andere den Laden mit dem Aufsatz in der Ablage ihres eigenen Kinderwagens. Kurz darauf verließ auch die Komplizin den Fachmarkt.

Die Polizei Essen fragt, wer weiß, um wen es sich bei den beiden Frauen handelt und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0201/829-0.

