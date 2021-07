Polizei Essen: Zwei Festnahmen nach Fahrraddiebstählen

Essen. Die Polizei Essen meldet nach zwei Fahrraddiebstählen Festnahmen. Ein 39-Jähriger und 22-Jähriger wurden laut einer Mitteilung festgenommen.

In zwei Fällen von Fahrraddiebstahl meldet die Polizei Essen Festnahmen. Im ersten Fall hatte am Montag gegen 16.45 Uhr ein Zeuge beobachtet, wie ein Mann an der Bottroper Straße Ecke Hafenstraße gewaltsam ein Fahrradschloss öffnete.

Die alarmierten Beamten trafen laut einer Mitteilung einen 39-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe. Neben dem zuvor vermutlich gestohlenen Rad, habe er auch ein Kindermountainbike vor sich her geschoben.

Zudem fanden die Polizisten bei ihm einen Schlüsselbund mit einem Audi-Schlüssel. Diesen wollte der 39-Jährige am Berliner Platz gefunden haben, die beiden Fahrraddiebstähle gab er zu. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

22-Jähriger von Sicherheitsdienst ertappt

Bereits in der Nacht auf Montag hatte ein Sicherheitsdienstmitarbeiter gegen 1.20 Uhr einen mutmaßlichen Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt. Der 22-Jährige war laut Polizei gerade dabei, an der Rathaus Galerie ein Fahrradschloss zu knacken.

Den alarmierten Polizisten sagte der laut Mitteilung „deutlich alkoholisierte“ Mann an, mit Hilfe des Rades schneller nach Hause kommen wollte – auch er wurde vorläufig festgenommen.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen