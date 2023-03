Nach einem Unfall im Tunnel an der Essener Bernestraße kam es zu erheblichen Staus. Der Tunnel war anderthalb Stunden gesperrt.

Blaulicht Unfall in Essener City-Tunnel verursacht großen Stau

Essen. Der Tunnel an der Bernestraße in Richtung Essener Rathaus war am Freitag nach einem Unfall anderthalb Stunden gesperrt. Es kam zu Staus.

Nach einem Verkehrsunfall war der Tunnel Bernestraße in Essen in Richtung Rathaus am Freitag (10. März) vorübergehend gesperrt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war es zwischen 13.10 und 14.40 Uhr zu erheblichen Staus gekommen. Autofahrer wurden gebeten, auf andere Routen auszuweichen.

Offenbar handelte es sich um einen Alleinunfall. Eine Person sei leicht verletzt worden, die Airbags waren ausgelöst worden.

Der Pkw wurde durch den Aufprall schwer beschädigt, er war offenbar nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Er war in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Stehen gekommen.

