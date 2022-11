Polizei Essen überführt Dealer und stellt Drogen sicher

Essen. Ein 29-Jähriger wurde bei Drogengeschäften im Nordviertel beobachtet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft durchsuchten Fahnder seine Wohnung.

200 Gramm Heroin und eine vierstellige Bargeldsumme stellten Drogenfahnder der Essener Polizei in der Wohnung eines mutmaßlichen Dealers im Nordviertel sicher.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, hatten zivile Einsatzkräfte am Mittwochabend (23. November) beobachtet, wie der 29 Jahre alte Verdächtige an der Karolingerstraße ein Rauschgiftgeschäft abwickelte. Der Mann wurde anschließend observiert, bis er am Freitagnachmittag festgenommen werden konnte.

In seiner Wohnung an der Overbergstraße fanden die Ermittler mehrere große und kleine Portionen Heroin und mutmaßliches Dealgeld. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Essen einen Haftbefehl gegen den 29-Jährigen. Die Ermittlungen dauern an.

