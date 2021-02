Polizei Essen sucht vermissten Jungen (10) ohne Jacke

Altenessen im Schnee: Die Schurenbachhalde am Mittwoch, 10. Februar.

Essen. Ein Zehnjähriger aus Essen-Werden wird seit Donnerstagabend vermisst. Zuletzt wurde er in Altenessen gesehen. Polizei mit Heli unterwegs.

Die Polizei Essen sucht seit den frühen Morgenstunden einen 10-Jährigen. Er ist vermutlich ohne Jacke unterwegs .Für ihre Suche hat die Polizei in der Nacht auf Freitag bereits einen Helikopter eingesetzt sowie Spürhunde. Die Suche verlief bislang erfolglos, die Polizei sucht dringend Zeugen, die den Jungen gesehen haben.

Junge wurde am Donnerstagabend zuletzt in Altenessen gesehen

Der 10-Jährige – etwa 1,50 Meter groß, grüner Pulli, dunkle Jogginghose, dunkelblonde Haare, spricht Deutsch – wohnt eigentlich in Werden. Am Donnerstagabend wurde er noch in Altenessen-Süd gesehen. Familienangehörige meldeten ihn später als vermisst.

Die Suche dauert an. Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 0201-8290.